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Третий сезон сериала «Против всех» с Добрыниным, Урсуляк и Лавыгиным стартует 15 ноября

30 октября
2024 год

Новости кино >>
30 октября 2024
Премьера третьего сезона сериала «Против всех» состоится в онлайн-кинотеатре Start уже 15 ноября, а после — в эфире телеканала СТС. В этот день покажут первые две серии народной комедии, уточняет пресс-служба платформы.

«Против всех—3»

Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Александра Ребенок, Тимофей Елецкий, Василина Юсковец вернулись к своим ролям, а компанию им составит Никита Тарасов.

«У моего героя говорящее имя Переплут. Что с древнерусского означает "бог дорог". Переплут – интеллектуал и стратег, который воспринимает противостояние с семьей, как азартный поединок, а его моральные устои вызывают большую настороженность. Конфликт семьи Занозиных и Переплута принесет много неожиданных поворотов сюжета и заставит зрителей задуматься над противостоянием семейных ценностей и разрушительной силы зла», — поведал о своем персонаже Тарасов.

Третий сезон сериала «Против всех» с Добрыниным, Урсуляк и Лавыгиным стартует 15 ноября
фото: пресс-служба видеосервиса Start

На пороге дома Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил (Лавыгин). Миша, стремясь завоевать расположение родных, везет их в Москву, знакомит со своей столичной жизнью и, в качестве широкого жеста, восстанавливает в Смоленске дом Деда Захара (Добрынин). Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая, по плану, должна пройти прямо через участок несговорчивого семейства. Семья Занозиных снова начинает борьбу за сохранение своего родового гнезда.

По словам Сергея Лавыгина, «сериал обладает так называемым хай-концептом — очень внятной идеей, интригой сюжета и событийными аттракционами. Один из таких аттракционов — появление в сериале третьего брата-близнеца Михаила. У всех моих героев начинается новая жизнь: один впервые женился, другой развелся, а третий нашел семью. Это для затравки! Играть одновременно трех персонажей в одном проекте, примерно в три раза трудней, чем одного. Но "растроения" личности, к счастью, не произошло. Однако это не первый подобный опыт для меня, я регулярно играю всех персонажей, когда читаю дочке сказку. А если серьезно, снимать одного исполнителя в ролях трех братьев-близнецов — довольно кропотливая работа для всех участников съемочного процесса».
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№ 1
Igor D.88   30.10.2024 - 16:12
есть сериалы, у которые один сезон снимают годами. здесь тяп-ляп и готова, сильно не напрягаются. читать далее>>
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Третий сезон сериала «Против всех» с Добрыниным, Урсуляк и Лавыгиным стартует 15 ноября фотографии
Третий сезон сериала «Против всех» с Добрыниным, Урсуляк и Лавыгиным стартует 15 ноября фотографии
Третий сезон сериала «Против всех» с Добрыниным, Урсуляк и Лавыгиным стартует 15 ноября фотографии
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