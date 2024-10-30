Элли вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие в трейлере «Волшебника Изумрудного города»

Опубликован трейлер масштабного семейного фэнтези-блокбастера Игоря Волошина
«Волшебник Изумрудного города
». Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова, которой в 2024 году исполняется 85 лет.
«Волшебник Изумрудного города»
В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
Главные роли в картине исполнили Екатерина Червова
, Юрий Колокольников
, Артур Ваха
, Светлана Ходченкова
, Василина Маковцева
, Дмитрий Чеботарев
, Сергей Епишев
, Яна Сексте
, Егор Корешков
, Софья Лебедева
и Денис Власенко
.
На большие экраны «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года.
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