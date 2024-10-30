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Элли вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие в трейлере «Волшебника Изумрудного города»

30 октября
2024 год

Новости кино >>
30 октября 2024
Опубликован трейлер масштабного семейного фэнтези-блокбастера Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города». Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова, которой в 2024 году исполняется 85 лет.

«Волшебник Изумрудного города»

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город — на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Элли вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие в трейлере «Волшебника Изумрудного города»

Главные роли в картине исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Яна Сексте, Егор Корешков, Софья Лебедева и Денис Власенко.

На большие экраны «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года.
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