Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли»

В следующем году аниме «Красавцы из клуба защитников Земли
» отпразднует десятилетие. В честь юбилея 24 января 2025 года японский прокат осчастливит полнометражная лента с подзаголовком «Вечная любовь!
». Фильм студии Comet
(«Салатник чудаков
», «Школьный переполох
») продолжит абсурдистскую историю мальчиков-волшебников. В ролике звучит кусочек опенинга Eikyufuhen ☆LOVE IS LIFE☆
от группы Binan Koko ALL STARS
, в состав которой вошли сэйю проекта.
В небольшом японском городке старшеклассники организуют «Клуб Защиты Земли», куда входят: Ацуси Кинугава, Эн Юфуин, Ио Наруко, Рю Дхао и Юмото Хаконэ. Всё свободное время ребята бьют баклуши, пока во время банных процедур на Эна и Ацуси из волшебного портала не выпадает вомбат-инопланетянин с просьбой спасти планету силой любви. Как и любой здравомыслящий человек на их месте, столкнувшись с говорящим сумчатым, юноши в панике разбегаются. Розовый пришелец не сдается: снабдив подростков «любовными браслетами», он заставляет их заняться тем, что подразумевает название их кружка по интересам. Тем временем школьный совет сталкивается с другой экзотической фигурой — зеленым ежом по имени Дзундар, прибывшим с планеты Зло.
Читать
Милые бисёнэны в классической японской комедии «Гостевой клуб лицея Оран»
Пародийный махо
-сёнэн
по мотивам одноименного ранобэ в 2015 году запустила студия Diomedea
(«Рон Камонохаси
», «Моя девушка — убежденная извращенка-девственница
»). Продолжение делали уже их коллеги из Comet, которые отвечают за полный метр. Правда, к работе над новым проектом вернулись режиссер Синдзи Такамацу
(«Гинтама
», «Шоппинг панды!
») и сценаристка Митико Ёкотэ
(«Ковбой Бибоп
», «Белый ящик
»), трудившиеся над первым сезоном.
Ключевых персонажей вновь озвучат:
Ацуси Кинугава — Котаро Нисияма
(Кадзухито Нарита из «Волейбола!!
»).
Эн Юфуин — Юитиро Умэхара
(Джокер
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Ио Наруко — Юсукэ Сираи
(Ллойд Кавилл
из «Магии и мускулов
»).
Рю Дзао — Тосики Масуда
(Инохати
из «Мстителя
»).
Юмото Хаконэ — Кадзутоми Ямамото
(Кроля
из «Книжника-скелета Хонды
»).
Вомбат — Мугихито
(Оса
из «Адского рая
»).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать об осеннем хите «Дандадан», где есть пришельцы (и призраки!), или интервью с популярным сценаристом сюжетов-головоломок.
обсуждение >>