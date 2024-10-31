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Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли»

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024

В следующем году аниме «Красавцы из клуба защитников Земли» отпразднует десятилетие. В честь юбилея 24 января 2025 года японский прокат осчастливит полнометражная лента с подзаголовком «Вечная любовь!». Фильм студии CometСалатник чудаков», «Школьный переполох») продолжит абсурдистскую историю мальчиков-волшебников. В ролике звучит кусочек опенинга Eikyufuhen ☆LOVE IS LIFE☆ от группы Binan Koko ALL STARS, в состав которой вошли сэйю проекта.


В небольшом японском городке старшеклассники организуют «Клуб Защиты Земли», куда входят: Ацуси Кинугава, Эн Юфуин, Ио Наруко, Рю Дхао и Юмото Хаконэ. Всё свободное время ребята бьют баклуши, пока во время банных процедур на Эна и Ацуси из волшебного портала не выпадает вомбат-инопланетянин с просьбой спасти планету силой любви. Как и любой здравомыслящий человек на их месте, столкнувшись с говорящим сумчатым, юноши в панике разбегаются. Розовый пришелец не сдается: снабдив подростков «любовными браслетами», он заставляет их заняться тем, что подразумевает название их кружка по интересам. Тем временем школьный совет сталкивается с другой экзотической фигурой — зеленым ежом по имени Дзундар, прибывшим с планеты Зло.

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Пародийный махо-сёнэн по мотивам одноименного ранобэ в 2015 году запустила студия DiomedeaРон Камонохаси», «Моя девушка — убежденная извращенка-девственница»). Продолжение делали уже их коллеги из Comet, которые отвечают за полный метр. Правда, к работе над новым проектом вернулись режиссер Синдзи ТакамацуГинтама», «Шоппинг панды!») и сценаристка Митико ЁкотэКовбой Бибоп», «Белый ящик»), трудившиеся над первым сезоном.

Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли»

Ключевых персонажей вновь озвучат:

Ацуси Кинугава — Котаро Нисияма (Кадзухито Нарита из «Волейбола!!»).
Эн Юфуин — Юитиро Умэхара (Джокер из «Отряда самоубийц из другого мира»).
Ио Наруко — Юсукэ Сираи (Ллойд Кавилл из «Магии и мускулов»).
Рю Дзао — Тосики Масуда (Инохати из «Мстителя»).
Юмото Хаконэ — Кадзутоми Ямамото (Кроля из «Книжника-скелета Хонды»).
Вомбат — Мугихито (Оса из «Адского рая»).

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Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли» фотографии
Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли» фотографии
Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли» фотографии
Покажи мне любовь: тизер полнометражного аниме «Красавцы из клуба защитников Земли» фотографии
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