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«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024
На НТВ 5 ноября в 20:00 состоится премьера сериала «Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Сериал "Комитет" – это история трех молодых ребят, которых волей судьбы сводит вместе работа в органах государственной безопасности. Действие начинается в конце 60-х годов и затрагивает основные этапы развития нашей страны вплоть до современной России. Три главных героя, три мушкетера своего времени, не жалея себя, совершают подвиги во имя Родины, но их имена всегда остаются неизвестны. Это не просто взгляд на работу сотрудников КГБ, но и история их жизни. История о людях, для которых слово Родина было свято и имело сакральное значение. Проект исторический, поэтому мы много внимания уделяли тому времени, тщательно подбирались костюмы и интерьеры для съемок. Надеюсь нам удастся погрузить зрителя в атмосферу тех лет», — говорит Дмитрий Пчела.

События 16-серийного остросюжетного детектива Михаила Вассербаума охватывают период с 1967 по 2005 годы. Диму Васильева (Константинов), сына генерала КГБ Ростовского, готовят к престижной и опасной работе за границей. Однако после случайной провинности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной службы в виде слежки за иностранными гражданами и в какой-то момент начинает сомневаться в том, правильно ли он выбрал свой путь. Паша Иванов (Пчела) – дембель-пограничник. Обезвредив опасную банду, грабившую сберкассы, он получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда и начинает заниматься личной охраной первых лиц города. Володя Наумов (Митяшин) после окончания курсов КГБ едет в город на Неве за любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Там его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.

«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Судьба моего персонажа многогранна. Дмитрий Васильев – потомственный КГБшник, отец которого категорически против его службы. Именно поэтому Дмитрий всеми силами пытается доказать, что он имеет право на эту профессию, это – его призвание. Параллельно с этим ему приходится решать множество других проблем, встающих у него на пути, и противостоять им. С личной жизнью у него тоже все непросто: долгое время он не может найти спутницу жизни, и даже когда находит – все равно не обходится без проблем. С одной стороны, Дмитрий делает все для счастья своей семьи, но с другой — у героя есть долг перед Родиной, который он обязан выполнять и придерживаться определенных правил. Мне невероятно близок этот персонаж. Иногда мне кажется, что все роли, которые я играл, максимально совпадали с моим ощущением и положением в жизни. В этом сериале у меня случился уникальный опыт: мне посчастливилось сыграть одного и того же персонажа в разном возрасте, что невероятно интересно. Это позволило мне, как актёру, пережить одни и те же события по-разному в рамках одного проекта», — рассказал Александр Константинов.

Троих героев объединяет общее место службы на Литейном проспекте, а их личные судьбы тесно переплетаются с событиями в стране. Им предстоит многое узнать и пережить, спасая жизни и защищая безопасность страны: теракты и военные преступления, захваты самолётов, Афганистан, перестройку, гибель родных и коллег, бандитизм в лихие 90-е, убийства и диверсии, иностранный шпионаж. Через все это проходят герои, становясь только сильнее и увереннее в выборе своей профессии, и свято веря, что у настоящего чекиста всегда должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Но только одного трое друзей никогда не смогут ни понять, ни простить – предательство своей Родины. Особенно если предателем становится один из них.

«Комитет». ТВ-ролик

По словам Максима Митяшина, «особенность этого проекта в том, что мы играли несколько периодов из истории нашей страны. Наши герои – люди, которые начали жить в СССР и продолжают в современной России. Во многом это сериал про дружбу: сошлись три богатыря, абсолютно разные, но идеально дополняющие друг друга. С Ивановым мы прошли вместе достаточно много испытаний, а с Васильевым сошлись за счет общих интересов и работы. Наверное, зрителю будет интересно увидеть персонажей, прошедших вместе 40 лет в службе и в дружбе, проследить эволюцию их отношений. Кроме того, я считаю, что зрителей ждет совершенно неожиданный финал, его практически невозможно предсказать! Я играл работника спецслужб Владимира Наумова, это был глобальный актерский интерес – почувствовать такого закрытого персонажа, потому что в жизни я гораздо более открыт и эмоционален, чем он. На мой взгляд, Наумов покажется зрителю очень холодным и расчетливым, но не все то черное, что кажется черным».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   31.10.2024 - 13:26
Наша служба и опасна и трудна, но на первый взгляд как будто не видна читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября фотографии
«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября фотографии
«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября фотографии
«Комитет» с Александром Константиновым, Максимом Митяшиным и Дмитрием Пчелой стартует 5 ноября фотографии
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