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Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Киры Ангелиной «Осенний роман». Главные роли исполнили Елена Лагута и Прохор Дубравин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала учительница биологии Ирина (Лагута) недавно рассталась с мужем из-за его измены. После развода Михаил (Дмитрий Ратомский) оставил Ире квартиру и пообещал помогать в случае необходимости. По дороге домой героиню чуть не сбивает машина. От стресса у водителя случается сердечный приступ. Ирина вызывает скорую, а после продолжает навещать Семена (Дубравин), отвлекаясь от собственных проблем. Постепенно они находят общий язык и сближаются. Семен влюбляется, но Ира, несмотря на взаимные чувства, понимает, что не готова к новым отношениям. Тем временем в ее жизнь возвращается Михаил, а его новая жена пытается убрать соперницу с пути.

«Мораль нашего проекта – не бояться и не держаться за высохшие отношения. Когда ты становишься свободным, жизнь открывает новые двери для знакомства. А возраст не имеет значения. Как в 16, так и в 46 ты имеешь право быть счастливой и начать все с чистого листа», — считает Елена Лагута.
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Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным фотографии
Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным фотографии
Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным фотографии
Елена Лагута завела «Осенний роман» с Прохором Дубравиным фотографии
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