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«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий»

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024
В сети появились новый трейлер и специальный кактус-постер приключенческой комедии «Василий», где главные роли братьев Васи и Коли сыграл Александр Петров. Компания «НМГ Кинопрокат» выпустит картину на большие экраны страны 23 января 2025 года.

«Василий». Трейлер №2


Зрителям расскажут про Васю — скромного учителя ОБЖ из поселка Ковылкино. Он звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.

«Понятно, что существует некая мера условности: зритель понимает, что у меня нет брата-близнеца, к сожалению, а может, и к счастью. Сыграть одновременно двух героев в одном фильме оказалось классным актерским вызовом, но и достаточно сложным приключением. Сделать из этой идеи увлекательный киноаттракцион — труд большого количества людей», — говорит Александр Петров.

«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий»
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio

Главную женскую роль исполнила мексиканская суперзвезда и секс-символ Барбара Де Рехиль, которая специально для «Василия» начала учить русский язык. Кроме того, в фильме появятся Гильермо Кинтанилья, Эдгар Арреола, Марко де ла О, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник и Раиса Рязанова. Режиссером и одним из авторов сценария стал Дмитрий Литвиненко, сценаристами также выступили Андрей Золотарев и Юлия Савенкова. За визуальную составляющую отвечают оператор Юрий Никогосов и художник-постановщик Владислав Огай.
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«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий» фотографии
«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий» фотографии
«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий» фотографии
«Можно я go?»: Александр Петров в трейлере фильма «Василий» фотографии
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