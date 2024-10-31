Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»

По сюжету в городе орудует серийный убийца, получивший прозвище «Дальнобойщик». Он убивает молодых женщин неподалеку от междугородных трасс, снимает с них обувь и закрывает им лицо волосами. Капитан Анастасия Ольховская (Романенко) в тупике – уже три трупа, и нет ни свидетелей, ни улик. Но тут появляется человек, который утверждает, что знает, где и когда будет совершено следующее убийство.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Олег Назаров воплотил на экране образ консультанта Уголовного розыска Антона Щербатова, помогающего Насте. Вячеслав Разбегаев сыграл близкого друга и помощника Антона, вдовца Сергея Марковича Молчанова. А начальника отдела полиции и маму главной героини сыграла Марина Могилевская. Ее персонаж, подполковник Анна Владимировна Горина, по характеру довольно жесткая: никому не спускает ни малейшего промаха, а с дочери требует вдвое больше. Но за своих подчиненных она горой, поэтому те за глаза зовут ее «Мамой». Коллеги на съемочной площадке отметили, что форма подполковника полиции актрисе к лицу. «Офицеров МВД я ранее, насколько помню, не играла, — признается Могилевская. — Но женщин, умеющих руководить — да, и не раз. И делаю это регулярно. Думаю, дело не в профессии моих героинь, а в складе характера. Так что сильных женщин мне приходилось играть часто».
Съемки сериала проходили в начале минувшего лета в Москве и Подмосковье, когда на улице стояла сильная жара. «Практически все сцены с участием моей героини снимались в ее кабинете, — вспоминает Марина. — На улице было +40, а в кабинете +36 градусов. Окна должны были быть закрыты, дышать было нечем. Но деваться некуда: из комнаты я выйти не могла, потому что моя героиня появлялась в каждом кадре».
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