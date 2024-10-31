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Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024
На ТВЦ 16 ноября состоится премьера детектива «В тени больших чисел», в котором снялись Виктория Романенко, Олег Назаров, Марина Могилевская, Вячеслав Разбегаев, Сергей Друзьяк, Валерия Рыбина, Антон Даниленко и Елена Чарквиани. Согласно пресс-службе телеканала, в один день будет показано сразу два первых сезона сериала – «По следу дождя» и «Улики из будущего».

По сюжету в городе орудует серийный убийца, получивший прозвище «Дальнобойщик». Он убивает молодых женщин неподалеку от междугородных трасс, снимает с них обувь и закрывает им лицо волосами. Капитан Анастасия Ольховская (Романенко) в тупике – уже три трупа, и нет ни свидетелей, ни улик. Но тут появляется человек, который утверждает, что знает, где и когда будет совершено следующее убийство.

Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Олег Назаров воплотил на экране образ консультанта Уголовного розыска Антона Щербатова, помогающего Насте. Вячеслав Разбегаев сыграл близкого друга и помощника Антона, вдовца Сергея Марковича Молчанова. А начальника отдела полиции и маму главной героини сыграла Марина Могилевская. Ее персонаж, подполковник Анна Владимировна Горина, по характеру довольно жесткая: никому не спускает ни малейшего промаха, а с дочери требует вдвое больше. Но за своих подчиненных она горой, поэтому те за глаза зовут ее «Мамой». Коллеги на съемочной площадке отметили, что форма подполковника полиции актрисе к лицу. «Офицеров МВД я ранее, насколько помню, не играла, — признается Могилевская. — Но женщин, умеющих руководить — да, и не раз. И делаю это регулярно. Думаю, дело не в профессии моих героинь, а в складе характера. Так что сильных женщин мне приходилось играть часто».

Съемки сериала проходили в начале минувшего лета в Москве и Подмосковье, когда на улице стояла сильная жара. «Практически все сцены с участием моей героини снимались в ее кабинете, — вспоминает Марина. — На улице было +40, а в кабинете +36 градусов. Окна должны были быть закрыты, дышать было нечем. Но деваться некуда: из комнаты я выйти не могла, потому что моя героиня появлялась в каждом кадре».
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персоны
Антон ДаниленкоСергей ДрузьякМарина МогилевскаяОлег НазаровВячеслав РазбегаевВиктория РоманенкоВалерия РыбинаЕлена Чарквиани
фильмы
В тени больших чисел-2. Улики из будущегоВ тени больших чисел. По следу дождя

фотографии >>
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел» фотографии
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел» фотографии
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел» фотографии
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел» фотографии
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