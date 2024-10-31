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В Голливуде захотели пережить ночь в психушке

31 октября
2024 год

Новости кино >>
31 октября 2024
В Голливуде адаптируют для больших экранов популярную хоррор-серию Outlast, уверяет портал Bloody Disgusting.

В Голливуде захотели пережить ночь в психушке
фото: tartv.in

За производство фильма возьмутся студия Lionsgate и разработчик оригинала Red Barrels. Сценарий напишет автор серии Дж. Т. Петти под пристальным наблюдением продюсера Роя Ли.

«Когда Outlast вышла, то изменила ландшафт хоррор-игр, установив новый стандарт погружения в жанр. Ее продуманный и расширенный лор заложил идеальную основу для создания психологического и физического фильма ужасов. Я рад воплотить этот уникальный мир в жизнь как для новых зрителей, так и для преданных поклонников серии», — прокомментировал Рой Ли.

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Outlast получил известность благодаря саспенсу, захватывающей атмосфере непередаваемого ужаса и леденящему душу звуковому дизайну. По сюжету журналист Майлз Апшер в ходе своего расследования попадает в частную психиатрическую лечебницу Маун-Мэссив и оказывается в ловушке среди пациентов-убийц.

Игровая серия, стартовавшая в 2013-м, насчитывает четыре части, включая сиквелы Outlast: Whistleblower, Outlast 2 и The Outlast Trials. Последняя игра вышла в марте 2024-го.
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№ 1
Киноман1985   31.10.2024 - 20:25
Lionsgate знатные спецы в жанре ужасов. Ерунды не сделают, можно спать спокойно. читать далее>>
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