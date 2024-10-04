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На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России

4 октября
2024 год

Новости кино >>
4 октября 2024
В рамках XXV Санкт-Петербургского международного Контент Форума 2 октября прошел круглый стол «Кинотуризм в России». В нем приняли участие генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, автор экскурсионной программы «Кинопарк Москино» Елизавета Блинова, исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» в Санкт-Петербурге Оксана Лебедева и генеральный директор Киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов. Модератором дискуссии выступил продюсер, главный редактор сайта Кино-Театр.Ру и создатель интерактивного проекта «Кинокарта России» Жан Просянов, который рассказал, что кинотуризм – это мировой тренд. Тысячи туристов, посмотрев «Властелин колец», отправлялись в Новую Зеландию, а после просмотра «Гарри Поттера» многие ехали в Оксфорд.

На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России
фото: пресс-служба форума

В России тоже есть такие примеры. Самый яркий – Териберка, которая после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» стала местом притяжения огромного числа туристов. Также увеличился туристический интерес в Ивановской области после съемок там трех частей «Непослушника» и в Пермском крае, где снимали «Сердце Пармы». «В этом смысле Россия – страна абсолютно нераскрытая. У нас есть огромное количество мест, которые сами по себе очень красивы, но они еще не запечатлены в кино. И я надеюсь, что появится некий дополнительный стимул для путешествий по России по местам съемок популярных фильмов и сериалов», — отметил Жан Просянов.

Он также представил «Кинокарту России» — интерактивный проект, где на карте обозначены места съемок сериалов и фильмов, а также значимые для киноиндустрии географических места. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 2 800 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки свыше 1 000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 20 кинормаршрутов – как пешие, так и автомобильные. Сейчас также на базе «Кинокарты» снимается шоу «Где снимали», где популярные актеры вместе с Жаном Просяновым проводят в регионах киноэкскурсии по местам съемок знаменитых кинолент.

К участникам круглого стола по видеосвязи обратился первый заместитель председателя комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, который рассказал, что власти города активно занимаются развитием в том числе и кинотуризма. Еще в 2016 году вместе с экскурсоводами был запущен один из первых маршрутов по сериалу об Анне Карениной, который пользовался очень большой популярностью. Сейчас уже около 15 разных киномаршрутов как по съемкам советской классики, так и по новым фильмам и сериалам. «Мы готовы вместе с коллегами из киноцеха взаимодействовать. Мы считаем, что сегодня кинотуризм — это важное направление, которое даст городу дополнительный экономический доход», — отметил он.

Миляуша Айтуганова представила проект «Снято в Казани», который они активно реализуют в регионе. Это экскурсия по местам съемок известных отечественных фильмов. Кинопрогулка начинается у Спасской башни Казанского Кремля, который стал съеемочной площадкой фильма «Булат-батыр», снятого в Казани. Маршрут экскурсии охватывает также Казанско-Богородицкий монастырь, театр имени Галиасгара Камала, выставочный центр «Казанская ярмарка», а также парк «Черное озеро», где в начале XX века проходили первые показы фильмов на открытом воздухе и кинотеатр «Мир» с посещением аппаратной киномеханика. Эта экскурсия пользуется очень большой популярностью, особенно среди школьной аудитории.

На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России
фото: пресс-служба форума

Оксана Лебедева рассказала об активном развитии разных направлений туризма в Петербурге. Она также привела данные, что в 2023 году город посетили 9,4 миллиона человек, и 48 процентов из них приезжали уже не в первый раз. «То есть это каждый второй турист, который возвращается, чтобы увидеть то, чего еще не видел, получить какие-то дополнительные эмоции, и, конечно, кино в данном случае может стать очень хорошим источником этих дополнительных эмоций», - указала она. Так, например, Оксана Лебедева отметила, что популярность прогулок по парадным и дворам-колодцам пришла из перестроечного кино — влияние Алексея Балабанова и его знаменитого фильма «Брат». Елизавета Блинова представила «Кинопарк Москино», самую большую в мире площадку для натурных съемок. Сейчас это 180 гектаров, а через некоторое время будет более 1000 гектаров, что сравнимо по территории с семью Голливудами. «Уже снято 55 проектов, и это, конечно, не предел. Максимально, может быть, 200 фильмов в год снимать», — отметила она. На территории уже 65 абсолютно разных локаций. В данный момент для на территории кинопарка доступны 4 авторских маршрута под открытым небом.

Генеральный директор Киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов отметил, что проблемы в том, чтобы развести на одной территории туристов и съемочные группы, которые в этот момент непосредственно снимают кино, нет. Так, в качестве примера он привел Universal Studio, которые еще много лет назад начали делать экскурсии, основанные на «Парке Юрского периода», четко выстроив маршруты для туристов, и при этом в соседних павильонах шли съемки. То же самое можно сделать и в России.

Жан Просянов резюмировал, что для запуска популярного киномаршрута нужно иметь сильный правильный кинобренд, как, например, «Питер FM», «Елки», «Сердце Пармы». Дальше нужно четко определить, какие в маршруте будут локации, какая у них загруженность, затем нужно найти подходящего экскурсовода, определить туроператора, а затем уже обозначить цену за билет и получать прибыль. Такими маршрутами, по его мнениею, могут стать «Петербург майора Грома» и «Петербург Балабанова». Подводя итог дискуссии, Дмитрий Казуто, директор Санкт-Петербургского международного Контент Форума анонсировал в следующем году отдельное большое мероприятие, посвященное кинотуризму, с учетом важности этой тематики для развития внутреннего туризма и экономики регионов в целом.
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На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России фотографии
На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России фотографии
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