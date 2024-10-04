Сценарист «Горько!» Алексей Казаков стал директором департамента собственного производства Иви

Новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра Иви назначен Алексей Казаков, который будет отвечать за весь цикл производства фильмов и сериалов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Кроме того, в должность программного директора департамента собственного производства Иви вступает Ренат Шаяхметов. Он присоединился к команде Иви пять лет назад и в последние два года отвечал за бренд и контентный маркетинг онлайн-кинотеатра. В обязанности Рената будет входить планирование сетки релизов, определение потребностей онлайн-кинотеатра с точки зрения количества необходимых к производству оригинальных проектов, их жанровой и аудиторной направленности и маркетинговой составляющей, а также координирование процессов, связанных с выпуском контента на платформе.
обсуждение >>