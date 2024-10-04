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Сценарист «Горько!» Алексей Казаков стал директором департамента собственного производства Иви

4 октября
2024 год

Новости кино >>
4 октября 2024
Новым директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра Иви назначен Алексей Казаков, который будет отвечать за весь цикл производства фильмов и сериалов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Сценарист «Горько!» Алексей Казаков стал директором департамента собственного производства Иви
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Алексей Казаков известен как сценарист хита «Горько!», а также как сценарист и продюсеров фильмов «Самый лучший день», «Родные» и «Бешенство». В 2020 году как режиссер дебютировал с мистическим хоррором «Побочный эффект».

Кроме того, в должность программного директора департамента собственного производства Иви вступает Ренат Шаяхметов. Он присоединился к команде Иви пять лет назад и в последние два года отвечал за бренд и контентный маркетинг онлайн-кинотеатра. В обязанности Рената будет входить планирование сетки релизов, определение потребностей онлайн-кинотеатра с точки зрения количества необходимых к производству оригинальных проектов, их жанровой и аудиторной направленности и маркетинговой составляющей, а также координирование процессов, связанных с выпуском контента на платформе.
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