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«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября

4 октября
2024 год

Новости кино >>
4 октября 2024

Премьера второго сезона мистической комедии «СуперИвановы» производства кинокомпании 1-2-3 Production состоится 7 октября на ТВ-3. К своим ролям в проекте вернулись Михаил Полицеймако, Екатерина Волкова, Ольга Науменко и Мария Абрамова, сообщает пресс-служба телеканала.

«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября
фото: пресс-служба ТВ-3

Сериал расскажет о семье, где все женщины обладают разными сверхспособностями: от зельеварения до возможности видеть людей насквозь. И только Валера, единственный мужчина в семье, скептически настроен к магии. Он – учитель физики и точно знает, что, если правильно найти точку опоры, можно перевернуть весь мир, и магия тут ни при чем.

«Мой персонаж Валера – счастливый семьянин, и в этом смысле можно только всем пожелать оказаться на его месте. У наших персонажей всё хорошо с чувством юмора, и даже сложные ситуации они переводят в шутку. Мы с Валерой похожи в том, что не очень верим во все сверхъестественное. Если что-то необычное и происходит, я склонен объяснять случившееся случайным совпадением. И тут математическая школа ни при чем, просто я такой человек», — рассказывает Михаил Полицеймако.

Екатерина Волкова также находит сходство со своей героиней. «Моя героиня Дарина мне близка, потому что я тоже волевой человек. Дарина успевает все: и с клиентами работает, и семье время уделяет, и за домом следит. Такая батарейка "Энерджайзер"! В целом у нас в сериале прекрасная команда, и вся съемочная группа чудесная. Складывается такое ощущение, что нас долго-долго собирали, специально отбирали, чтобы все друг к другу подходили по характерам. Нам очень легко, мы понимаем друг друга с полуслова, и это дорогого стоит», — добавляет актриса.

«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября
фото: пресс-служба ТВ-3

Новых персонажей сыграли Андрей Ургант, Анастасия Макеева, Антонина Паперная, Дмитрий Миллер и Никита Тарасов. Режиссерами выступают Станислав Назиров, Вячеслав Кириллов и Филипп Коршунов. Сезон включает в себя 64 эпизода, их показ продлится вплоть до Нового года, после которого зрителям покажут специальную праздничную серию.
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«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября фотографии
«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября фотографии
«СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако вернутся в эфир 7 октября фотографии
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