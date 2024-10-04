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Екатерина Симаходская и Игорь Стам увидят «Солнце за облаками»

4 октября
2024 год

Новости кино >>
4 октября 2024
На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Солнце за облаками», главные роли в которой исполнили Екатерина Симаходская и Игорь Стам. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Симаходская и Игорь Стам увидят «Солнце за облаками»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня — блестящий стоматолог Вика — счастливо замужем за красавцем Максимом. Несмотря на то, что Максим не приносит денег в дом, пытаясь заработать на криптовалюте, Вика верит в его успех и помогает больной свекрови, которая никогда не одобряла выбор сына. Вика мечтает о ребенке и немного завидует подругам, которые уже стали матерями, но Максим хочет и дальше жить для себя.

«Для моей героини важно было осознать, что жизнь одна, и она принадлежит только тебе. Не стоит рассчитывать, что кто-то сделает тебя счастливой, это можешь сделать только ты сама. Кому-то везет, а кому-то жизнь подбрасывает множество проблем, но только от тебя зависит, сломаешься ты или станешь сильнее», — рассказывает Екатерина Симаходская.

По сюжету вскоре у Вики начинаются проблемы на работе из-за пациентки, жены влиятельного чиновника: она угрожает Вике крахом карьеры. Точкой невозврата становится предательство мужа – она застает его с любовницей.

«История моего героя необычна тем, что в основе его отношений лежит не любовный треугольник, а прямоугольник, где ключевую роль играет мама Андрея, которая хочет, чтоб он женился на той, кого она ему подыскала, а он любит другую. Но, к счастью, победила любовь», — добавляет Игорь Стам.

Режиссером мелодрамы выступил Григорий Пичул. В проекте также задействованы Кристина Веденеева, Дмитрий Плеханов, Елена Старостина и другие.
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