Индустрия выросла на 20%, а Наруто встречает черепашек-ниндзя: главные новости аниме за неделю

Достижения «Магической битвы
», возвращение «Фрирен
» и почкование студии Bones
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о полнометражной
«Опасности в моем сердце
» или втором сезоне
«Необъятного океана
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Старинная (основана аж 1900-м) информационно-аналитическая компания Teikoku Databank
подсчитала, что за прошедший год аниме-индустрия выросла на 22,9%.
🔘 Согласно издательству Shueisha
, тираж недавно завершившейся манги «Магическая битва
» преодолела порог в 100 миллионов копий (правда, с учетом цифровых).
🔘 Автор кибернуара «Жизнь без оружия
» запускает новую мангу «Позолоченная семерка
» (Gilded Seven) — об американском спецназовце Кэйго Вествуде, который в ходе операции чуть не погибает в жерле вулкана, но переносится на Дикий Запад XIX века.
🔘 Создательница «Кода Ангела
» Юкиру Сугисаки
тоже готовит новый проект. Стартует он в январе 2025-го, а другие подробности мангака вместе с журналом Monthly Asuka
пока держат в секрете.
🔘 На официальном YouTube-канале покемонов
появились свежие короткометражки о карманных монстров. Эту, например, сделала студия Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
», «Фотоателье
»).
🔘 Студия Bones
(«Меч чужака
», «Стальной алхимик
») выделила производственный анимационный отдел в самостоятельную компанию Bones Film
.
🔘 Робот Вольтрон готовится к персональному игровому фильму. На ведущую роль уже утвердили подающего надежды Дэниела Куинн-Тойе
(был дублером Тома Холланда
в спектакле «Ромео и Джульетта»), а режиссурой займется Роусон Маршалл Тёрбер
(«Небоскреб
», «Красное уведомление
»).
🔘 Японское агентство по делам культуры всерьез задумалось о создании архива аниме и манги для сохранения национального поп-культурного достояния. Пока проект находится на подготовительном этапе — в том числе ведутся консультации с режиссером Хидэаки Анно
(«Евангелион
») и мангакой Матико Сатонаки
(«Завтра буду блистать
»).
Читать
Самые интригующие аниме этой осени
Делу время, а созерцанию — второй сезон
Спустя год после премьеры неторопливого фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен
» было объявлено о запуске продолжения. В анонсирующем ролике можно услышать закадровую реплику бессмертной эльфийки в исполнении Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер
из «Семьи шпиона
»): «Давайте продолжим наше путешествие, чтобы глубже понять сердца людей
». Производство аниме вновь доверено студии Madhouse
(«Ванпанчмен
», «Парад смерти
»).
Много лет назад группа героев, в которую входила волшебница Фрирен
, одолела Короля Демонов. После бурных празднеств в честь победы нестареющая эльфийка отправляется в странствие, чтобы и дальше совершенствовать магию. Спустя полвека она воссоединяется с уже пожилыми товарищами на похоронах героя Химмеля
, где осознает, что ей суждено пережить всех друзей. Тогда Фрирен решает разобраться в смысле человеческого бытия и отправляется в новый поход: сначала в поисках ответов, а потом — на встречу к душе покойного друга. Второй сезон начнется с того момента, когда Фрирен, её ученица Ферн
и воин Штарк
покинули город Ойзерст, где проходили экзамены на звание высшего мага.
Читать
Почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
Для кого и штурман — сокровище
20 октября, в ознаменование 25-й годовщины аниме «Ван-Пис
», вместо 1124 серии легендарного сёнэна
выйдет специальный эпизод «Письмо от поклонника
» (One Piece Fan Letter). Студия Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика
») адаптирует одну из новелл «Соломенных историй
» — ранобэ Томохито Осаки
, посвященного влиянию пиратской команды на случайных людей.
Хикикомори, коллекционирующая плакаты с красавицами-пиратками, восхищена леди-штурманом Нами и грезит увидеть её вживую, пусть даже мельком. Когда команда Соломенной Шляпы воссоединяется на архипелаге Сабаоди через два года после Войны Сильнейших, у девушки появляется шанс осуществить мечту. В режиссерском кресле — Мэгуми Иситани
, уже давно работающая над франшизой: снятые постановщицей три эпизода «Ван-Писа» — 957, 982 и 1015 — считаются фанатами одними из лучших.
Читать
«Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды
Сэнсэй и старшеклассница
Манга Аки Симидзу
«Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи
», спин-офф детективной серии романов Нацухико Кёгоку
«Розен Крейц
» (Rozen Kreuz), в следующем году получит аниме-адаптацию от студии 100studio
(«Этот мир слишком несовершенен
»). Режиссером назначен Тихиро Кумано
(«Патриотизм Мориарти
», «Рейтинг короля
»), сценарий пишет Ацуси Ока
(«Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?
», «Вельзепуз
»), а дизайн персонажей разрабатывает Масахико Судзуки
(«Виви
», «Отряд самоубийц из другого мира
»).
1948 год, послевоенный Токио. Старшеклассница Канна Кусакабэ прославилась как сыщица-экстрасенс, так как вокруг нее регулярно происходит нечто сверхъестественное. Познакомившись с новым учителем японского языка Акихико Тюдзэндзи, девушка обращается к нему за советом. Так начинается история необычного дуэта: сэнсэя и ученицы, которым предстоит столкнуться с мистическими происшествиями в школе и за её пределами.
Читать
«Билет на убийство цвета сердца» — экранизация популярного сёдзё-детектива
Светловолосая «Соня»
Романтическое фэнтези Нориаки Котобэ
«Принцесса-рыцарь — невеста варвара
» тоже готовится к экранизация в 2025-м. Аниме находится в стадии препродакшна, так что подробностей о сэйю и творческой группе пока нет. Посмотрев тизер, в котором используются иллюстрации из оригинальной манги, можно на целую минуту погрузиться в атмосферу истории.
Западное королевство Ильдрен на протяжении сотен лет ведет войну с восточными варварами. Славная принцесса-воительница Серафина де Лавиллант терпит поражение в жестокой схватке и оказывается в плену. Она тяжело переносит поражение и жаждет смерти, но получает предложение руки и сердца от будущего вождя племени Веора. Прикоснувшись к другой культуре и узнав жениха чуть ближе, её отношение к чужеземцам меняется.
Читать
Брак между враждующими в «Жертвенной принцессе и владыке зверей»
Союз пиццы и рамэна
Еще одно столкновение Востока и Запада ждет нас уже этой осенью: 13 ноября запланирован релиз комикс-кроссовера Черепашек-ниндзя
и Наруто
(Teenage Mutant Ninja Turtles x Naruto). За сюжет отвечает Калеб Геллнер
, известный по работе над комиксами о Сонике
, а за иллюстрации — Хендри Прасетья
, работавший над «Могучими рейнджерами
». Издательство IDW Publishing
опубликовало шесть страниц из первого номера серии.
Эйприл О'Нил отправляется в деревню Скрытого Листа на тайную встречу с хокагэ Цунадэ. Рандеву привлекает внимание Наруто, Саскэ, Сакуры и Какаси-сэнсэя. Однако не только они стремятся узнать, о чем говорили женщины: зловещий Клан Фут также следит за юной репортершей, полагая, что она может обладать ценными сведениями о научных исследованиях безумного ученого Бакстера Стокмана. На помощь Эйприл, разумеется, спешат и антропоморфные черепахи Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло.
Читать
«Отряд самоубийц из другого мира» — другая встреча аниме и комиксов
Бонус:
афиша коллаборации развлекательного центра Red° Tokyo Tower
и Кодзамэ-тян из «Прогулок маленькой акулы
». Самая кавайная акция года закончилась 29 сентября.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о работе над хитовым фэнтези «Ателье колдовских колпаков» или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
обсуждение >>