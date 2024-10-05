Индустрия выросла на 20%, а Наруто встречает черепашек-ниндзя: главные новости аниме за неделю

что почитать?

Смотреть онлайн: «Амура», «Эль Русо» и «Подростки в космосе»

Фантастические друзья, и где они обитают: «Воображаемое» — сказка от наследников Миядзаки

«Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте