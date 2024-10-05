Татьяна Маляревская стала фельдшером скорой помощи в мелодраме «Оса»

Это история матери-одиночки Светланы Званцовой — фельдшера скорой помощи в небольшом городе. Она давно привыкла полагаться только на себя. Но однажды ей все-таки приходится просить о помощи, ведь на кону стоит жизнь ее сына. Денис попадает в аварию. Местный хирург совершает чудо, спасая мальчику жизнь, но этого оказывается недостаточно. Денис не чувствует ног, ему срочно нужна дорогостоящая операция. Подруга советует Свете обратиться к Игорю Добровольскому — отцу Дениса, который даже не подозревает о существовании сына. Однако у нее нет другого выбора. Обратившись к семье Добровольских, Светлана попадает в круговорот интриг, предательств и лжи. Помочь ей может только Андрей – брат погибшего Игоря и ее первая любовь.
По словам Татьяны Маляревской, ее «героиня не переступает через себя, она побеждает свой страх и гордыню. На пути к своему счастью Света честна перед собой и окружающими, и это им не нравится. Не нравится ее смелость и достоинство, с которым она преодолевает все испытания, но, невзирая на мнение других, она все делает так, как должна и как нужно. Главная мысль нашего проекта – правду нельзя скрыть, чем дольше мы врем и пытаемся обмануть судьбу, тем больнее будет столкнуться с последствиями своей лжи».
«Мой герой – это успешный мужчина, у которого есть любимая работа. Ему удалось состояться в своей профессии, но он одинок в личной жизни. На это есть свои причины, которые сформировали его характер. Черты, которые мне близки в Андрее – это в первую очередь верность своей семье, убеждениям и принципам, умение нести ответственность за свои действия и людей, которыми он дорожит», — рассказал Сергей Шишков.
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