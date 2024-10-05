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Александру Михайлову исполнилось 80 лет

5 октября
2024 год

Новости кино >>
5 октября 2024
Сегодня, 5 октября, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, президенту Забайкальского международного кинофестиваля, руководителю актерской мастерской во ВГИКе, певцу, режиссеру и популярному советскому и российскому актеру театра и кино Александру Михайлову.

Александру Михайлову исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

Александр Яковлевич родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянное Читинской области. После седьмого класса, по настоянию Александра, семья переехала во Владивосток, где юноша хотел поступать в мореходное училище. Не достигнув необходимого для мореходки возраста, он поступил в ремесленное училище и получил специальность слесаря. После окончания ремесленного поступил работать на дизель-электроход «Ярославль» учеником моториста. Через некоторое время, изучив азы профессии, перешел на дизель-электроход «Курган». Два года ходил по морям: Охотскому, Берингову, Японскому, ходил к Аляске, в Бристольский залив, где перегружали с сейнеров добываемую селедку и с уловом отправлялись домой, во Владивосток. Оставил карьеру мореплавателя по настоянию матери.

В 1969-м окончил театральный факультет Дальневосточного института искусств и начал играть в Приморском краевом драматическом театре имени Горького. В 1970-м перешел в Саратовский театр драмы, где проработал десять лет. С 1980-го по 1985-й служил артистом в Московском театре имени Ермоловой, затем до 2006-го состоял в труппе Малого театра. В 1997-м дебютировал как певец, составив концертную программу из русских и казачьих песен, с которой выступал в филиале Малого театра и гастролировал по стране. Руководит актерской мастерской во ВГИКе, участвует в антрепризных спектаклях.

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В кино дебютировал в 1973-м, сыграв главную роль бригадира Алексея Углова в социальной драме «Это сильнее меня». Всего на счету мастера около 100 ролей в кино и на телевидении. Особенно запомнились зрителям его Павел Зубов («Мужики!..»), Вася Кузякин («Любовь и голуби») и Павел Шорохов («Змеелов»). Среди других заметных работ — «Приезжая», «Риск — благородное дело», «Похищение "Савойи"», «Следствие ведут Знатоки», «Через тернии к звездам», «Бешеные деньги», «Карнавал», «Фронт в тылу врага», «Одиноким предоставляется общежитие», «Признать виновным», «Рысь возвращается», «Отряд специального назначения», «Очарованный странник», «Гангстеры в океане», «Благословите женщину», «Есенин», «Китайская бабушка», «Как выйти замуж за миллионера», «Поддубный», «Две зимы и три лета», «Любовь — не картошка», «Цветок папоротника», «Мата Хари», «Стенограмма судьбы», «Алла-такси» и «Позывной "Пассажир"». Подарил свой голос Серафиму Саровскому в мультфильме «Необыкновенное путешествие Серафимы». В качестве режиссера поставил фильм «Только не уходи».

Лауреат множества престижных наград, среди которых ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премия Ленинского комсомола, госпремия РСФСР имени братьев Васильевых, два приза фестиваля «Золотой витязь» и призы киносмотров «Литература и кино» и «Меридианы Тихого». Отец ведущего Константина Михайлова и актрис Анастасии и Мирославы Михайловых.
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