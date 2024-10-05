Александру Михайлову исполнилось 80 лет

Сегодня, 5 октября, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, президенту Забайкальского международного кинофестиваля, руководителю актерской мастерской во ВГИКе, певцу, режиссеру и популярному советскому и российскому актеру театра и кино Александру Михайлову.
фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Александр Яковлевич родился 5 октября 1944 года в поселке Оловянное Читинской области. После седьмого класса, по настоянию Александра, семья переехала во Владивосток, где юноша хотел поступать в мореходное училище. Не достигнув необходимого для мореходки возраста, он поступил в ремесленное училище и получил специальность слесаря. После окончания ремесленного поступил работать на дизель-электроход «Ярославль» учеником моториста. Через некоторое время, изучив азы профессии, перешел на дизель-электроход «Курган». Два года ходил по морям: Охотскому, Берингову, Японскому, ходил к Аляске, в Бристольский залив, где перегружали с сейнеров добываемую селедку и с уловом отправлялись домой, во Владивосток. Оставил карьеру мореплавателя по настоянию матери.
Лауреат множества престижных наград, среди которых ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премия Ленинского комсомола, госпремия РСФСР имени братьев Васильевых, два приза фестиваля «Золотой витязь» и призы киносмотров «Литература и кино» и «Меридианы Тихого». Отец ведущего Константина Михайлова и актрис Анастасии и Мирославы Михайловых.
обсуждение >>