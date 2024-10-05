Дэниел Дэй-Льюис ради семьи вернулся в кино

Британский актер Дэниел Дэй-Льюис
вернулся в кино, согласившись на роль в семейной драме «Анемон» (Anemone). Об этом сообщает Variety
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Над фильмом работает режиссер-дебютант Ронан Дэй-Льюис — сын мэтра и Ребекки Миллер
. Сценарий он написал совместно с отцом. В актерском составе также числятся Шон Бин
и Саманта Мортон
. За производство отвечают студии Focus Features и Plan B. Зрителям обещают исследование «динамики семейных связей и сложных отношений между отцами, сыновьями и братьями»
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Последний раз на большом экране Дэниел Дэй-Льюис появился семь лет назад в «Призрачной нити
» Пола Томаса Андерсона
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