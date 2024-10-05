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Дэниел Дэй-Льюис ради семьи вернулся в кино

5 октября
2024 год

Новости кино >>
5 октября 2024
Британский актер Дэниел Дэй-Льюис вернулся в кино, согласившись на роль в семейной драме «Анемон» (Anemone). Об этом сообщает Variety.


Над фильмом работает режиссер-дебютант Ронан Дэй-Льюис — сын мэтра и Ребекки Миллер. Сценарий он написал совместно с отцом. В актерском составе также числятся Шон Бин и Саманта Мортон. За производство отвечают студии Focus Features и Plan B. Зрителям обещают исследование «динамики семейных связей и сложных отношений между отцами, сыновьями и братьями».

Последний раз на большом экране Дэниел Дэй-Льюис появился семь лет назад в «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона.
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