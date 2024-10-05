Энн Хэтэуэй напишет третий том «Дневников принцессы»

Популярная фэнтези-комедия нулевых «Дневники принцессы
» получит третью часть от студии Disney, уверяет Deadline
.
Режиссером назначена Адель Лим, написавшая сценарий для мультфильма «Райя и последний дракон
». Энн Хэтэуэй
вернется к главной роли.
Первую часть «Дневников», основанную на одноименной книге Мег Кэбот, режиссер Гэрри Маршалл
представил зрителям в 2001 году. По сюжету жизнь Мии (Хэтэуэй) переворачивается, когда ее бабушка Кларисса (Джули Эндрюс
), королева небольшой страны Женовии, ошарашивает ее новостью, что она должна унаследовать трон. 15-летняя девочка не горит желанием примерить корону, однако соглашается взять несколько уроков королевского поведения у придворных консультантов Клариссы и лишь затем принять окончательное решение.
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