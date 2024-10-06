На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным

По сюжету Света собирается замуж за Павла – их роман на расстоянии длится уже пять лет. Но его приезд переносится, что приводит к их ссоре. Героиня соглашается на предложение клиента магазина Данилы – изобразить на семейном ужине его невесту. Очаровавшись Данилой, Света уже не так уверена, что вечно сомневающийся Павел способен сделать ее счастливой. Ситуацию усложняет подруга-риэлтор, которая уже успела сдать Светину квартиру симпатичному Славе. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, Светлана не по своей воле оказывается впутанной в махинации Данилы.
На следующий день, 8 октября, состоится премьера «Рыбки золотой» с Орит Блейзер и Ефимом Архиповым про Надю, вернувшуюся в родной город с целью уговорить одного человека продать свой участок, чтобы наконец-то завершить крупную сделку, заключенную ее мужем. Соревнуясь с владельцем дома Андреем в создании невыносимых друг для друга условий жизни, они сами не замечают, как начинают сближаться. 9 октября телезрительниц ожидает «Жена пациента Потапова» с Людмилой Свитовой и Прохором Дубравиным. Это история Анны Потаповой, чей муж Андрей попал на операционный стол к лучшему кардиологу города, который оказался ее первой любовью. 10 октября выйдет «Седьмое небо» Руслана Бальтцера с Татьяной Маляревской и Дмитрием Кулаченко про Полину и Сергея, согласившихся на психологический эксперимент: две недели без обручальных колец и абсолютной свободы. Завершится премьерная неделя 11 октября показом мини-сериала «На двоих не делится», в которой главные роли исполнили Людмила Свитова и Катерина Волк. Это рассказ о Лиде и Маше Сойкиных – совершенно разных по характеру родных сестрах.
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