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На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным

6 октября
2024 год

Новости кино >>
6 октября 2024
Линейка премьер «Сквозь слезы к счастью» продолжится 7 октября в 19:00 мелодрамой «Первый день счастливой жизни». Главные роли в мини-сериале сыграли Наталья Бергер и Дмитрий Белякин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Света собирается замуж за Павла – их роман на расстоянии длится уже пять лет. Но его приезд переносится, что приводит к их ссоре. Героиня соглашается на предложение клиента магазина Данилы – изобразить на семейном ужине его невесту. Очаровавшись Данилой, Света уже не так уверена, что вечно сомневающийся Павел способен сделать ее счастливой. Ситуацию усложняет подруга-риэлтор, которая уже успела сдать Светину квартиру симпатичному Славе. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, Светлана не по своей воле оказывается впутанной в махинации Данилы.

На следующий день, 8 октября, состоится премьера «Рыбки золотой» с Орит Блейзер и Ефимом Архиповым про Надю, вернувшуюся в родной город с целью уговорить одного человека продать свой участок, чтобы наконец-то завершить крупную сделку, заключенную ее мужем. Соревнуясь с владельцем дома Андреем в создании невыносимых друг для друга условий жизни, они сами не замечают, как начинают сближаться. 9 октября телезрительниц ожидает «Жена пациента Потапова» с Людмилой Свитовой и Прохором Дубравиным. Это история Анны Потаповой, чей муж Андрей попал на операционный стол к лучшему кардиологу города, который оказался ее первой любовью. 10 октября выйдет «Седьмое небо» Руслана Бальтцера с Татьяной Маляревской и Дмитрием Кулаченко про Полину и Сергея, согласившихся на психологический эксперимент: две недели без обручальных колец и абсолютной свободы. Завершится премьерная неделя 11 октября показом мини-сериала «На двоих не делится», в которой главные роли исполнили Людмила Свитова и Катерина Волк. Это рассказ о Лиде и Маше Сойкиных – совершенно разных по характеру родных сестрах.
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Наталья Бергер и Дмитрий Белякин проживут «Первый день счастливой жизни»
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