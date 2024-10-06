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Вор Ченнинг Татум влюбится в сотрудницу магазина игрушек Кирстен Данст

6 октября
2024 год

Новости кино >>
6 октября 2024
Кирстен Данст составит компанию Ченнингу Татуму в криминальной драме «Кровельщик» (The Roofman), сообщает Deadline.

Вор Ченнинг Татум влюбится в сотрудницу магазина игрушек Кирстен Данст
фото: deadline.com

Фильм, основанный на реальных событиях, поставит Дерек Сиенфрэнс по сценарию, написанному в соавторстве с Киртом Ганном. Права на прокат приобрела компания Miramax.

Татум предстанет в образе вора Джеффри Манчестера. Бывший армейский офицер в запасе за ночь проник в 60 ресторанов сети McDonald's через их крыши, а утром опустошил кассу, загнав персонал в морозильники. Преступник получил известность благодаря мягкому поведению и тому, что редко прибегал к насилию. Не успели его посадить в тюрьму, как он сбежал и много месяцев прятался в магазине игрушек, где к тому же влюбился в одну из сотрудниц (Данст). В конце концов полиция вышла на след Манчестера из-за отпечатков пальцев, оставленных им в магазине электроники на DVD-диске с фильмом Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь».
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