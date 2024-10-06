Вор Ченнинг Татум влюбится в сотрудницу магазина игрушек Кирстен Данст

Кирстен Данст
составит компанию Ченнингу Татуму
в криминальной драме «Кровельщик» (The Roofman), сообщает Deadline
.
Фильм, основанный на реальных событиях, поставит Дерек Сиенфрэнс
по сценарию, написанному в соавторстве с Киртом Ганном. Права на прокат приобрела
компания Miramax.
Татум предстанет в образе вора Джеффри Манчестера. Бывший армейский офицер в запасе за ночь проник в 60 ресторанов сети McDonald's через их крыши, а утром опустошил кассу, загнав персонал в морозильники. Преступник получил известность благодаря мягкому поведению и тому, что редко прибегал к насилию. Не успели его посадить в тюрьму, как он сбежал и много месяцев прятался в магазине игрушек, где к тому же влюбился в одну из сотрудниц (Данст). В конце концов полиция вышла на след Манчестера из-за отпечатков пальцев, оставленных им в магазине электроники на DVD-диске с фильмом Стивена Спилберга
«Поймай меня, если сможешь
».
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