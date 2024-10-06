Фран Дрешер стала матерью Тимоти Шаламе

Фран Дрешер
досталась роль матери главного героя в исполнении Тимоти Шаламе
в ленте Джошуа Сэфди
«Марти Суприм» (Marty Supreme), уверяет Variety
.
Картина вдохновлена жизнью и карьерой американского игрока в настольный теннис Марти Райзмана, скончавшегося в 2012 году в возрасте 82 лет. На счету спортсмена 22 титула и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.
Компанию вышеназванным актерам составят Гвинет Пэлтроу
, Абель Феррара
, Одесса Адлон
, фокусник Пенн Джиллетт, инвестор Кевин О'Лири и рэпер Создатель Тайлер. Сэфди написал сценарий совместно с Рональдом Бронштейном. За производство отвечает студия A24.
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