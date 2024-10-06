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Хэлли Берри составит компанию Крису Хемсворту в триллере «Преступление 101»

6 октября
2024 год

Новости кино >>
6 октября 2024
Хэлли Берри присоединилась к актерской команде триллера студии Amazon MGM по новелле «Преступление 101» (Crime 101) из сборника Дона Уинслоу «Сломанные» (Broken). Согласно Deadline, зрителей ожидает криминальная история в духе «Схватки» Майкла Манна.

Хэлли Берри составит компанию Крису Хемсворту в триллере «Преступление 101»
фото: theplaylist.net

Ранее в фильм Барта Лейтона записались Крис Хемсворт, Марк Руффало и Барри Кеоган. Педро Паскаль также планировал сыграть в картине, но был вынужден отказаться от роли из-за конфликта графиков. Съемки начнутся уже в октябре.

Лента расскажет про то, как по всему Тихоокеанскому побережью происходит несколько крупных краж драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, однако у детектива Лу Лубесника есть другие соображения по поводу вора.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   6.10.2024 - 14:21
Этомысмотрим! читать далее>>
№ 1
Мария_2191   6.10.2024 - 12:49
Классика жанра американского триллера) Хотя Хэлли Бэрри давно не видела в хорошем кино, куда-то пропала. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Крис Хемсворт и Педро Паскаль присматриваются к триллеру в духе «Схватки»
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