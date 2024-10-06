Хэлли Берри составит компанию Крису Хемсворту в триллере «Преступление 101»

Хэлли Берри
присоединилась к актерской команде триллера студии Amazon MGM по новелле «Преступление 101» (Crime 101) из сборника Дона Уинслоу «Сломанные» (Broken). Согласно Deadline
, зрителей ожидает криминальная история в духе «Схватки
» Майкла Манна
.
Ранее в фильм Барта Лейтона записались Крис Хемсворт
, Марк Руффало
и Барри Кеоган
. Педро Паскаль
также планировал сыграть в картине, но был вынужден отказаться от роли из-за конфликта графиков. Съемки начнутся уже в октябре.
Лента расскажет про то, как по всему Тихоокеанскому побережью происходит несколько крупных краж драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, однако у детектива Лу Лубесника есть другие соображения по поводу вора.
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