Дэвид Ф. Сандберг закончил снимать экранизацию игры Until Dawn

Дэвид Ф. Сандберг
завершил съемки экранизации интерактивного сурвайвал-хоррора Until Dawn, сообщает Screen Rant
.
В киноверсии популярной игры сыграли Одесса Адлон
, Майкл Чимино
, Майа Митчелл
, Петер Стормаре
, Элла Рубин и Ю Дзи Юн. Сценарий написали Гэри Доберман
и Блэр Батлер, а производством ленты занимаются студии Screen Gems и Playstation Productions.
Оригинал с участием Рами Малека
, Хейден Панеттьер
и Стормаре компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.
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Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.
Примечательно, что именно в текущем году Until Dawn получила ремейк. Он вышел на днях на ПК и PlayStation 5.
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