Дэвид Ф. Сандберг закончил снимать экранизацию игры Until Dawn

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Спортивная драма, которая не оставит равнодушными поклонников футбола

Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — результативная феерия по системе «Игры в кальмара»

В Москве стартовали съемки музыкального драмеди о 1970-х

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая

Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте