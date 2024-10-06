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Дэвид Ф. Сандберг закончил снимать экранизацию игры Until Dawn

6 октября
2024 год

Новости кино >>
6 октября 2024
Дэвид Ф. Сандберг завершил съемки экранизации интерактивного сурвайвал-хоррора Until Dawn, сообщает Screen Rant.

Дэвид Ф. Сандберг закончил снимать экранизацию игры Until Dawn
фото: screenrant.com

В киноверсии популярной игры сыграли Одесса Адлон, Майкл Чимино, Майа Митчелл, Петер Стормаре, Элла Рубин и Ю Дзи Юн. Сценарий написали Гэри Доберман и Блэр Батлер, а производством ленты занимаются студии Screen Gems и Playstation Productions.

Оригинал с участием Рами Малека, Хейден Панеттьер и Стормаре компания Sony выпустила в 2015 году на PlayStation 4. По сюжету восемь друзей решили отдохнуть в горном коттедже, но их праздному времяпрепровождению помешали кровожадные существа. Геймеры своими действиями помогали персонажам дожить до рассвета.

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Британская компания Supermassive Games, разработавшая Until Dawn, впоследствии создала хоррор-серию The Dark Pictures Anthology и The Quarry, где интерактивность и кинематографичные сцены также были на первом месте.

Примечательно, что именно в текущем году Until Dawn получила ремейк. Он вышел на днях на ПК и PlayStation 5.
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№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   6.10.2024 - 14:20
Сейчас в «Дожить до» играем... Ее экранизацию ждем... Посмотрим... Заценим... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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