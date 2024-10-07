На фестивале «Читка» пройдет первый в России питчинг сценариев для экранизации видеоигр

Первый в России питчинг сценариев для экранизации компьютерных игр пройдет в рамках форума «Читка 3.0». Это уникальная возможность для талантливых авторов реализовать свои идеи, адаптируя известные игровые вселенные для большого экрана в формате фильмов или сериалов. Прием заявок продлится до 4 ноября включительно, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба смотра
Целью питчинга является отбор наиболее перспективных идей для дальнейшей разработки и их реализации. Форум «Читка 3.0» объединит киноиндустрию и разработчиков видеоигр для создания уникального кросс-медийного творческого пространства. Партнерами питчинга выступают Агентство креативных индустрий (АКИ) и 1С Game Studios. На форуме, в частности, пройдут питчинг сценариев для экранизации игр 1С Game Studios с денежным призовым фондом и питчинг сценариев для экранизации инди-игр. Первый питчинг посвящен сценариям для создания фильмов или сериалов и новеллизации на основе популярных компьютерных игр студии 1С Game Studios: «Flying Circus», «Ил-2 Штурмовик», «Ил-2: Корея», «Калибр», «Бессмертный. Сказки Старой Руси», «Война Миров: Сибирь». Принять участие в нем смогут авторы проектов полнометражных игровых художественных фильмов любого жанра хронометражем от 60 минут или сериалов от 4-х эпизодов от 15 до 60 минут каждый с обязательным использованием материалов 1С Game Studios.
«Мы в 1C Game Studios видим огромный потенциал наших игровых вселенных, и возможность перенести их на большой экран — это шаг к созданию чего-то по-настоящему нового. Мы уверены, что экранизации помогут сделать наши миры ближе и понятнее широкой аудитории, объединяя фанатов игр и кино в единой страсти к сильным историям и впечатляющим образам», — указывает глава 1C Game Studios Альберт Жильцов.
Второй питчинг сценариев для экранизации и новеллизации инди-игр. К участию в нем приглашаются разработчики инди-игр, заинтересованные в обновлении и развитии уникальных вселенных своих проектов. На питчинге будут представлены проекты полнометражных игровых художественных фильмов любого жанра хронометражем от 60 минут или сериалов от 4-х эпизодов 15-60 минут каждый с обязательным использованием материалов выбранного инди-проекта. Победители получат возможность сотрудничества с ведущими кинокомпаниями и шанс увидеть свой сценарий воплощенным в жизнь.
«Проведение питчинга сценариев для экранизации видеоигр на фестивале "Читка" — это важный и актуальный шаг для индустрии. Сегодня границы между кино и видеоиграми стираются, а зрители ждут глубоких и увлекательных историй, которые будут сочетать лучшие черты обоих миров. Мы стремимся объединить талантливых сценаристов и режиссеров с невероятными игровыми вселенными, чтобы создать уникальные кинопроекты, которые смогут увлечь так же, как увлекают их оригинальные игры», — отмечает координатор питчинга Жан Просянов.
В состав отборочной комиссии войдут ведущие представители отечественной киноиндустрии — редакторы, сценаристы и продюсеры. III фестиваль экранизаций «Читка» пройдет в Москве 11 и 12 ноября. Смотр представит новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране.
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