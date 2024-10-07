На фестивале «Читка» пройдет первый в России питчинг сценариев для экранизации видеоигр

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Спутник телезрителя «Конченая»: Соскучились по мне? 4 октября, 22:55, Кино ТВ

Интервью Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова» Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах

Новости кино На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

Спутник телезрителя «Норвег»: Это всё моё родное 7 октября, 11:00, ОТР

Рецензии на фильмы «Ворон»: Сумерки зумеров Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Лайфстайл «Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха