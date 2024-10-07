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Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

7 октября
2024 год

Новости кино >>
7 октября 2024
Стартовали съемки второго сезона романтической комедии «Постучись в мою дверь в Москве», российской адаптации турецкого хита. Роль Сергея Градского вместо Никиты Волкова исполнит Кирилл Дыцевич, а кресло режиссера займет Павел Смирнов. Новый сезон покажут в эфире телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, сообщает пресс-служба Okko.

Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Всего планируется снять 60 новых эпизодов, а сама история начнет развиваться через месяц после событий, рассказанных в заключительной серии первого сезона. Главная героиня Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на все. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого.

В съемках второго сезона сериала примут участие Лиана Гриба, Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Константин Белошапка, Джулия Аммади и другие. Оператором станет Алексей Петренко, а продюсерами выступят Данила Шарапов, Петр Ануров, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Давид Кочаров, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

В продолжении проекта создатели обещают множество сюрпризов, связанных с сюжетом истории, адаптированным специально для российской аудитории и отличающимся от турецкой версии сериала. Производством второго сезона продолжит заниматься компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER.
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   7.10.2024 - 14:17
Если будет Децевич в главной роли, я обязательно посмотрю сериал, даже первую часть) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» фотографии
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