Кирилл Дыцевич станет «нашим Серканом Болатом» во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Всего планируется снять 60 новых эпизодов, а сама история начнет развиваться через месяц после событий, рассказанных в заключительной серии первого сезона. Главная героиня Саша Гордеева решила вернуться в компанию «Стиллард». При этом девушка прекрасно понимает, что после предательства Градского она не сможет быть с ним вместе. Но Сергей хочет доказать Александре, что он изменился и ради нее готов на все. Внезапно на авансцене возникает бабушка главной героини, которая мечтает разлучить Сашу и Сергея, отомстив семье Градских за страшную трагедию из прошлого.
В продолжении проекта создатели обещают множество сюрпризов, связанных с сюжетом истории, адаптированным специально для российской аудитории и отличающимся от турецкой версии сериала. Производством второго сезона продолжит заниматься компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатрами Okko и PREMIER.
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