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Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин»

7 октября
2024 год

Новости кино >>
7 октября 2024
В Красноярском крае завершились съемки сериала «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в роли бойца СОБР, который, получив ранение в ходе спасательной операции, вынужден поехать в родную деревню, чтобы решить семейные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, где и состоится премьера проекта.

Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин»
фото: пресс-служба ТВ-3

Главный герой, спецназовец Иван Доронин, узнает о смерти бывшей жены, с которой он почти не общался и лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин, получивший отпуск из-за ранения во время освобождения заложников, едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать ребенка. Но на месте узнает, что у его супруги есть еще один сын, от другого мужчины. Оба мальчика живут вместе с отчимом Доронина. Иван остается в деревне для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчима на работе в качестве почтальона. Развозя по окрестностям корреспонденцию, Иван то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как нельзя кстати. Так, Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

«Наши съемки в Красноярске подошли к концу и это был незабываемый период. Одни из лучших съемок в моей жизни. Я получил огромное удовольствие от работы с партнерами и от окружающей среды. По-настоящему влюбился в Красноярский край — это место с невероятной энергетикой! Никогда не понимал значение фразы "место силы", но в Красноярске понял, о чем речь. Сибирь дает энергию!», — отмечает Дмитрий Паламарчук.

Режиссером проекта выступил Сергей Горбачев. В сериале также сыграли Любовь Баханкова, Александр Дьяконов, Анна Домникова, Денис Зыков, Артемий Черкашин, Тимофей Мадуев, Геннадий Стариков и другие. За производство отвечала кинокомпания «Триикс Медиа» при организационной поддержке «Енисей кино».
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Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» фотографии
Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» фотографии
Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» фотографии
Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» фотографии
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