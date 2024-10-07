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«Не оставите же вы его у себя»: Виктор Добронравов встречает медвежонка в трейлере «Пальмы 2»

7 октября
2024 год

Новости кино >>
7 октября 2024
В сети появились постер и трейлер семейного приключенческого блокбастера «Пальма 2». Сиквел картины продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге. К своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов. Также к проекту присоединились актеры Сергей Гилев и Таисья Калинина.



По сюжету, оставив большую авиацию, Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

«Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино. Эмоциональное, и смешное, и трогательное. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, "расширяет зоопарк": в их жизни появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи», — рассказывает Виктор Добронравов.

«Не оставите же вы его у себя»: Виктор Добронравов встречает медвежонка в трейлере «Пальмы 2»
фото: компания «Амедиа Продакшн»

Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае. Режиссером выступил Владимир Кондауров. Как рассказывает креативный продюсер и соавтор сценария Александр Домогаров-младший, снимавший первую часть, концепция нового фильма выросла из шутки. Во время съемок первой «Пальмы» сопродюсер фильма Кристина Рейльян прислала статью про медведя Мансура и летчика, который его спас, — мол, это же история для продолжения.

«Мы посмеялись и забыли об этом. Но если вдуматься, это и есть наш концепт. Принципиально важным в продолжении, как и в первом фильме, для нас оставалась семья, изучение темы отношений между поколениями в одной обаятельной семье Лазаревых. Мы начали разработку проекта с моим другом и сокурсником Володей Кондауровым. Я изначально сомневался, что хочу снимать продолжение и искал, кому предложить сесть в режиссерское кресло, а самому остаться креативным продюсером. Потом пришла мысль: ведь "Пальма" — это моя первая режиссерская картина, я горел этим, и почему бы не дать продолжению такой же импульс молодого начинающего режиссера, снова сделать дебют. Я предложил такую идею Володе. Он работал на "Пальме" монтажером на площадке и отлично знал всю историю. Мы планировали съемочный период провести вместе, но сложилось иначе. У меня тяжело заболела мама, и все мое время и внимание переключилось только на нее. К сожалению, мама не увидит вторую часть, ей очень нравилась идея про медвежонка, она была первым критиком всех черновиков сценария "Пальма 2".Я благодарен продюсерам, что они позволили мне посвятить наш фильм моей маме, а для Володи это дебют, который запустит его режиссерскую карьеру», — добавляет Домогаров-младший.

Картина выйдет в прокат 20 марта 2025 года. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип». За производство отвечают «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», при участии онлайн-кинотеатра Okko и при поддержке Фонда кино.
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персоны
Леонид БасовСергей ГилёвВиктор ДобронравовАлександр Домогаров (младший)Владимир ИльинТаисья КалининаВладимир КандауровКристина РейльянВалерия ФедоровичИгорь Хрипунов
фильмы
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