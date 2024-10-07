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Международный фестиваль импакт-кино «Лампа» назвал победителей

7 октября
2024 год

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7 октября 2024
В Перми завершился XI Международный фестиваль импакт-кино «Лампа». Гран-при смотра досталось проекту из Ирана «И в следующем году, когда весна» режиссеров Саид Асади и Мехди Боруманд. Лучшим полным метром из внеконкурсного показа стал фильм открытия «Лампы» «Правила Филиппа» Романа Косова. Полный список победителей доступен на сайте.

Международный фестиваль импакт-кино «Лампа» назвал победителей
фото: пресс-служба смотра

Всего в шорт-лист фестиваля вошли 60 фильмов из 16 стран. В каждой номинации были награждены несколько победителей. В итоге призы получили 22 фильма. Среди документальных короткометражных картин отметили работы «Возможно» Сергея Павлова, «Живая кожа» Анастасии Емельяновой и «Я — мама» Ольги Ажнакиной. В анимационной короткометражной секции наградили картины «Пианино» Марджан Кешани, «Если дракона не победить, то его можно приручить» Натали Кулаковой и «Котик Мормотик» Георгия Молодцова и Полины Грековой, а также ленту «Андрей Федорович» Оксаны Готчиевой.

В секции «игровой короткометражный фильм» дважды отметили картину «Курьер» Тиграна Агавеляна — за импакт-историю и лучшую мужскую роль (Азиз Бейшеналиев). За лучшую женскую актерскую работу наградили Ольгу Лерман в фильме «Помеха справа» Михаила Шкловского.

Специальным событием минувшего фестиваля стал закрытый показ короткометражного фильма «30 секунд» Ивана Соснина. Директор продюсерского центра «Лампа» Ольга Зубкова рассказала, что планирует приступить к производству сериала на основе идеи картины.
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фильмы
Помеха справаПравила ФилиппаТридцать секунд

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