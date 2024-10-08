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Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером)

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024
Пикантная комедия «Становясь волшебницей» получит второй сезон. Волшебную новость на прошедшем в Тибе фан-мероприятии сообщила медиакомпания Kadokawa, чем приятно удивила не только поклонников сериала, но актрис озвучивания. Какие (еще) потаенные желания хранят сердца девушек-волшебниц, узнаем в ближайшем будущем, а пока поднимем настроение (и, возможно, либидо) новым трейлером.


Как говорил небезызвестный повелитель сил Тьмы: «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». Так и случилось с Утэной Хираги. Школьница-интровертка, обожающая девочек-волшебниц, мечтает стать частью местной команды «Тройная магия», чтобы защищать город от зла. Очаровательное волшебное существо Веналита одаривает её магической силой, однако девочка оказывается не на стороне добра, а во главе темной организации Энормита. После трансформации новоявленная злодейка осознает, что её восхищение неприступными героинями основано на извращенном желании их унизить. И чем больше она уступает похотливому стремлению, тем больше растут её силы.

Читать «Становясь волшебницей» — фансервис не то, чем кажется
Первый сезон от студии Asahi ProductionНебесный отдел дизайна», «Персиковый мальчик с того берега») вышел в январе 2024-го, а постановщиками выступили Масато СудзукиДевушки на линии фронта», «Гигантский зверь Арса») и Ацуси ОцукиСтальной алхимик», «Ура мечте!»). Мистресс Утэну озвучила Фука Идзуми (Мэмэ Басямэ из сериала «Моя подруга-олениха Нокотан»), а роль Веналиты досталась Мисато Фукуэн (Мимихимэ из «Иллюзии рая»).

Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером)

Нестандартное махо-сёдзё, исследующее парадоксальные отношения между добром и злом, основано на этти-манге Акихиро Ононаки, которая выходит на сайте Storia Dash с марта 2019 года.

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Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером) фотографии
Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером) фотографии
Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером) фотографии
Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером) фотографии
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