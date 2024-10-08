Магия либидо: комедия «Становясь волшебницей» готовится ко второму сезону (с трейлером)

Пикантная комедия «Становясь волшебницей
» получит второй сезон. Волшебную новость на прошедшем в Тибе фан-мероприятии сообщила медиакомпания Kadokawa
, чем приятно удивила не только поклонников сериала, но актрис озвучивания. Какие (еще) потаенные желания хранят сердца девушек-волшебниц, узнаем в ближайшем будущем, а пока поднимем настроение (и, возможно, либидо) новым трейлером.
Как говорил небезызвестный повелитель сил Тьмы: «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться
». Так и случилось с Утэной Хираги
. Школьница-интровертка, обожающая девочек-волшебниц, мечтает стать частью местной команды «Тройная магия», чтобы защищать город от зла. Очаровательное волшебное существо Веналита
одаривает её магической силой, однако девочка оказывается не на стороне добра, а во главе темной организации Энормита. После трансформации новоявленная злодейка осознает, что её восхищение неприступными героинями основано на извращенном желании их унизить. И чем больше она уступает похотливому стремлению, тем больше растут её силы.
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«Становясь волшебницей» — фансервис не то, чем кажется
Первый сезон от студии Asahi Production
(«Небесный отдел дизайна
», «Персиковый мальчик с того берега
») вышел в январе 2024-го, а постановщиками выступили Масато Судзуки
(«Девушки на линии фронта
», «Гигантский зверь Арса
») и Ацуси Оцуки
(«Стальной алхимик
», «Ура мечте!
»). Мистресс Утэну озвучила Фука Идзуми
(Мэмэ Басямэ из сериала «Моя подруга-олениха Нокотан
»), а роль Веналиты досталась Мисато Фукуэн
(Мимихимэ
из «Иллюзии рая
»).
Нестандартное махо-сёдзё
, исследующее парадоксальные отношения между добром и злом, основано на этти
-манге Акихиро Ононаки
, которая выходит на сайте Storia Dash
с марта 2019 года.
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