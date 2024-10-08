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Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие»

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент семейной приключенческой комедии «Фантастическое путешествие» режиссёра Анта ТимпсонаИди к папочке»). В нём хоббит Фродо Элайджа Вуд вновь собирается в опасный поход.

«Фантастическое путешествие». Отрывок

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!

Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие»

Главные роли в фильме сыграли Элайджа Вуд, Нэлл Фишер, Моргана О'Рейли, Майкл Смайли и другие.

В российский прокат «Фантастическое путешествие» выйдет 10 октября.
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Элайджа ВудМоргана О'РейлиМайкл СмайлиАнт ТимпсонНэлл Фишер
фильмы
Фантастическое путешествие

фотографии >>
Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие» фотографии
Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие» фотографии
Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие» фотографии
Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие» фотографии
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