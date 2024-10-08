Я смотрел «Властелин колец»: Элайджа Вуд собирается в поход в эксклюзивном отрывке из фильма «Фантастическое путешествие»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент семейной приключенческой комедии «Фантастическое путешествие
» режиссёра Анта Тимпсона
(«Иди к папочке
»). В нём
хоббит Фродо Элайджа Вуд
вновь собирается в опасный поход.
«Фантастическое путешествие». Отрывок
Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!
Главные роли в фильме сыграли Элайджа Вуд
, Нэлл Фишер
, Моргана О'Рейли
, Майкл Смайли
и другие.
В российский прокат «Фантастическое путешествие
» выйдет 10 октября.
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