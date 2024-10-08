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Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы»

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024
Премьера драмеди «Будьте счастливы» состоится 13 октября на ТВ-3. Главная героиня мини-сериала в исполнении Светланы Смирновой-Марцинкевич попадает в крайне сложные жизненные обстоятельства, но в результате получает сверхъестественную способность — находить идеальные пары для других людей, уточняет пресс-служба телеканала.

Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3


По сюжету мир Нади рушится: она бездетна, муж уходит к другой. После развода женщина решает, что жить ей больше незачем, но в последний момент ее спасает неизвестно кем вызванная скорая помощь. Придя в себя, Надя обретает чудесный дар – видеть людей, предназначенных друг другу судьбой. Она понимает, что должна соединять пары, и ей тут же подворачивается подходящее место работы – ЗАГС. Вот только как объяснить людям, которые ничего не подозревают о способностях Нади, что они должны быть вместе?

«Моя героиня Надя находится на грани. Настолько в ее жизни все плохо, что она решает покончить с собой, но ее спасает какое-то чудо. После этого у нее начинаются видения — Надя точно знает, буквально видит какие люди предназначены друг другу. Она начинает помогать соединяться людям, работая в ЗАГСе. Весь этот процесс будет очень ироничным, нежным, смешным и моментами немножко грустным. Если честно, это одна из моих самых любимых героинь за последнее время. Я с огромным удовольствием погрузилась в этот фантастический мир», — говорит Светлана Смирнова-Марцинкевич.

Режиссером четырехсерийного проекта выступает Ольга Кандидатова. В драмеди также задействованы Артем Осипов, Михаил Евланов, Евдокия Германова, Марина Николаева, Юлия Волкова, Евгений Перевалов и другие.
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Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы» фотографии
Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы» фотографии
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