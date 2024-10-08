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«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя»

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024
«Атмосфера Кино» и «Кинокомпания братьев Андреасян» представили новые трейлер и постер фильма «Домовенок Кузя». Сказка выходит в прокат 19 декабря 2024 года. Режиссером картины выступил Виктор Лакисов. Кузю в фильме озвучит Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.



Семейная комедия позволит по-новому взглянуть на полюбившегося всем персонажа и расскажет увлекательную историю о его путешествиях. По сюжету Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.

«Домовенок Кузя — это, конечно же, история про дружбу и про взаимосвязь. О том, как важно ребенку иметь друга, как ему важно быть понятым и услышанным. Фильм рассчитан именно на семейную аудиторию. Взрослым здесь будет над чем посмеяться, для них припрятано очень много культовых узнаваемых моментов. А дети, безусловно, смогут получить удовольствие от приключений Кузи, Нафани и Наташи и насладиться атмосферой сказочного мира. "Домовенок Кузя" просто не может не понравиться», — считает продюсер Сарик Андреасян.

«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя»
фото: «Атмосфера Кино»

В картине сыграли София Петрова, Екатерина Стулова, Марк Богатырев, Алика Смехова, Женя Малахова, Олег Комаров и другие.
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Сарик АндреасянМарк БогатырёвСергей БуруновОлег Комаров (II)Виктор ЛакисовЕвгения МалаховаСофия ПетроваАлика СмеховаЕкатерина СтуловаГарик Харламов
фильмы
Домовёнок Кузя

фотографии >>
«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя» фотографии
«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя» фотографии
«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя» фотографии
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