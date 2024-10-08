«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя»

Семейная комедия позволит по-новому взглянуть на полюбившегося всем персонажа и расскажет увлекательную историю о его путешествиях. По сюжету Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы.
«Домовенок Кузя — это, конечно же, история про дружбу и про взаимосвязь. О том, как важно ребенку иметь друга, как ему важно быть понятым и услышанным. Фильм рассчитан именно на семейную аудиторию. Взрослым здесь будет над чем посмеяться, для них припрятано очень много культовых узнаваемых моментов. А дети, безусловно, смогут получить удовольствие от приключений Кузи, Нафани и Наташи и насладиться атмосферой сказочного мира. "Домовенок Кузя" просто не может не понравиться», — считает продюсер Сарик Андреасян.
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