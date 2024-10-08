«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу

Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 17 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
«Белый пароход» — история любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур, битва идентичностей перерастает в историю мистического сближения. Это картина о поиске истинного пути, о различиях и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народов с разным культурным, мифологическим и историческим опытом. Совокупность этих проблематик рассматривается здесь сквозь призму истории любви.
Фильм основан на одноименной повести, которую Инга Шепелева написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она сделала сценарий короткого метра, а затем он превратился в полнометражный фильм. Съемки проходили в Якутске и его пригородах: в микрорайоне Кангалассы, селе Сырдаах и на берегу Жатайского затона. Съемочный период был разделен на весенний и зимний блоки. Весенний блок был запланирован на начало ледохода, чтобы запечатлеть, как река Лена просыпается, освобождаясь ото льда. Пять натурных смен зимнего блока пришлись на самые холодные дни якутской зимы — температура воздуха колебалась от -46 до -57°C.
В съемках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Так, Элла Соколова, исполнительница главной роли, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподает в музыкальном колледже, что рифмуется с образом ее героини Марты. Съемки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. Ее напарником на экране выступил актер театра Александр Кошкидько.
фото: кадр из фильма «Белый пароход»
Продюсерами «Белого парохода» выступают основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор портала о кино «Кино-Театр.РУ» Жан Просянов. Сопродюсерами являются Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов. Производством кинокартины занимаются MIMESIS, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и Limitless.
«Мы гордимся тем, что фильм "Белый пароход" Инги Шепелевой вошел в конкурсную программу такого престижного международного фестиваля. Это подчеркивает его художественную ценность и открывает новые перспективы для проекта на международной арене. Мы уверены, что эта история, полная мистики и глубоких переживаний, найдет отклик у зрителей по всему миру», — отмечает Жан Просянов.
Фильм «Белый пароход» также участвует в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк». Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».
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