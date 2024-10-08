Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024
Мистическая драма Инги Шепелевой «Белый пароход» отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, который пройдет с 17 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу
фото: кадр из фильма «Белый пароход»

«Белый пароход» — история любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, назначенного по направлению из Москвы. Противостояние двух культур, битва идентичностей перерастает в историю мистического сближения. Это картина о поиске истинного пути, о различиях и необходимости пересобрать представление об отношениях разных народов с разным культурным, мифологическим и историческим опытом. Совокупность этих проблематик рассматривается здесь сквозь призму истории любви.

Фильм основан на одноименной повести, которую Инга Шепелева написала в 21 год. Спустя почти 15 лет она сделала сценарий короткого метра, а затем он превратился в полнометражный фильм. Съемки проходили в Якутске и его пригородах: в микрорайоне Кангалассы, селе Сырдаах и на берегу Жатайского затона. Съемочный период был разделен на весенний и зимний блоки. Весенний блок был запланирован на начало ледохода, чтобы запечатлеть, как река Лена просыпается, освобождаясь ото льда. Пять натурных смен зимнего блока пришлись на самые холодные дни якутской зимы — температура воздуха колебалась от -46 до -57°C.

В съемках фильма принимали участие как профессиональные, так и непрофессиональные актеры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска. Так, Элла Соколова, исполнительница главной роли, раньше никогда не снималась в кино. В жизни она преподает в музыкальном колледже, что рифмуется с образом ее героини Марты. Съемки проходили в том же здании, где Элла работает уже более 20 лет. Ее напарником на экране выступил актер театра Александр Кошкидько.

«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу
фото: кадр из фильма «Белый пароход»

Продюсерами «Белого парохода» выступают основатель российской кинокомпании MIMESIS и сооснователь первого Российского независимого агентства короткометражного кино VOSTOK Янна Буряк и главный редактор портала о кино «Кино-Театр.РУ» Жан Просянов. Сопродюсерами являются Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов. Производством кинокартины занимаются MIMESIS, Студия творческих инициатив «Открытие», «Сайдам Барыл» и Limitless.

«Мы гордимся тем, что фильм "Белый пароход" Инги Шепелевой вошел в конкурсную программу такого престижного международного фестиваля. Это подчеркивает его художественную ценность и открывает новые перспективы для проекта на международной арене. Мы уверены, что эта история, полная мистики и глубоких переживаний, найдет отклик у зрителей по всему миру», — отмечает Жан Просянов.

Фильм «Белый пароход» также участвует в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк». Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»
персоны
Степан БурнашевЯнна БурякДмитрий ДавыдовАлександр КошкидькоЖан ПросяновЭлла СоколоваИнга Шепелева
фильмы
Белый пароход

фотографии >>
«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу фотографии
«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу фотографии
«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу фотографии
«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гульнара Сикымбаева
5 октября ушла из жизни певица Гульнара Сикымбаева.

День рождения >>

Татьяна Агафонова
Марк Бернес
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Алексей Сафонов
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Майкл Дудикофф
Джереми Дэйвис
Мэтт Дэймон
Кристанна Локэн
Сигурни Уивер
Мартин Хендерсон
Пол Хоган
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
Час тишины
боевик, криминальный фильм, триллер
Мальта, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram