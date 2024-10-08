Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы

что почитать?

Спутник телезрителя «Титан»: Не взлетим, так поплаваем В ночь с 5 на 6 октября, 00:35, РЕН ТВ

Лайфстайл «Аня никогда не была простой девочкой»: Юлия Пересильд о воспитании дочери Актриса рассказала, как на её 15-летнюю дочь повлияла слава

Интервью Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами» Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя

Новости кино Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин» В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3

Фестивальная колонка Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении

Новости кино На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»