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Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы

8 октября
2024 год

Новости кино >>
8 октября 2024
В онлайн-кинотеатре Иви эксклюзивно стал доступен широкий каталог латиноамериканских сериалов, как легендарных, так и свежих. Знаменитая история любви Жади и Лукаса, подмена ребенка во имя материнской любви, тонкие грани женской души, страстная романтика и сложные человеческие отношения — все это зритель сможет найти на платформе, уточняет пресс-служба Иви.

Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Действие знаменитого сериала «Клон» разворачивается в 1980-е. Юная мусульманка Жади выросла в бразильском Рио, но после смерти матери вынуждена вернуться в Марокко, где живет ее дядя Али. В Фесе свободолюбивой девушке всё кажется чуждым и непривычным, ей непросто следовать строгим религиозным традициям. Неожиданно здесь пути героини пересекаются с Лукасом, сыном богатого промышленника Леонидаса Ферраса, приехавшего в Марокко на отдых. Молодые люди влюбляются, однако принадлежность к разным мирам и культурам оказывается серьезным препятствием на пути их любви.

Иви также покажет сериал «Во имя любви», в центре сюжета которого Элена и ее дочь Эдуарда. Они одновременно ложатся в роддом, но ребенок Эдуарды сразу умирает, а ее проблемы со здоровьем не позволят ей снова забеременеть. Узнав об этой трагедии, Элена решает втайне ото всех подменить своего новорожденного малыша на умершего. Сериал «Проспект Бразилии» рассказывает о Рите, которая после гибели отца оказалась на свалке. Это устроила ее хитрая и алчная мачеха Карминья вместе со своим тайным любовником Максом. Маленькая сирота научилась выживать в тяжелых условиях и всегда помнила тех, кто отнял у нее дом и нормальное детство. Годы спустя Рита идет за возмездием. Теперь ее зовут Нина: она устраивается на работу в особняк Карминьи, давно вышедшей замуж за богатого футболиста.

Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

История сериала «Остров Брава» разворачивается вокруг супругов Лусии и Альфредо: они живут в живописном курортном городке, где держат отель. Но размеренную жизнь меняет одна тайна, которую героиня больше не в силах скрывать. Лусия решает признаться мужу, что завела роман с другим мужчиной. Новость об измене оказывается более пикантной, когда выясняется, что любовник Лусии – младший брат Альфредо. Однако конфликт супругов уходит на второй план, когда ночью Альфредо бесследно исчезает.

Главная героиня сериала «Семейные узы» — косметолог и мать двух взрослых детей Элена — попадает в аварию, столкнувшись с машиной молодого врача Эду. Несмотря на большую разницу в возрасте между ними разгорается настоящее чувство, которое принесет героям и их близким много испытаний.
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Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы фотографии
Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы фотографии
Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы фотографии
Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы фотографии
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