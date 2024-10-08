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Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик»

8 октября
2024 год

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8 октября 2024

Кинопрокатная компания «Вольга» представила новый трейлер хоррор-триллера «Еретик» Скотта Бека и Брайана Вудса (авторы идеи и сценаристы «Тихого места»). Первый показ ленты состоялся в рамках кинофестиваля в Торонто, где она получила высокую оценку критиков – 92% положительных рецензий по данным сайта Rotten Tomatoes.

«Еретик». Трейлер №2

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

«Когда вы сидите в комнате и пытаетесь придумать страшную основу для хоррора, то понимаете, что нет ничего страшнее смерти, — рассуждает Брайан Вудс. — Все фильмы ужасов так или иначе о ней — её мы больше всего боимся. А в религии мы видим способ попытаться понять, что происходит после смерти, — чтобы почувствовать себя в безопасности. Но если слишком глубоко погрузиться в эту тему, то можно ощутить себя гораздо менее защищенным».

Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик»

Главные роли в фильме сыграли Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Стефани Лавин и Линн Хол Янг.

«Мне понравился этот смелый синтез хоррора и психологического триллера, — говорит Хью Грант. — С самого начала мне показалось, что я нащупал интересный подход к мистеру Риду. Я представлял его крутым университетским профессором — из тех, что немного шокируют и удивительно захватывающе рассказывают про теологию».

На больших экранах на «Еретика» можно будет посмотреть с 14 ноября.
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Хоррор с запахом черничного пирога: Хью Грант в трейлере фильма «Еретик»
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Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик» фотографии
Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик» фотографии
Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик» фотографии
Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик» фотографии
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