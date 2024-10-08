Время прозреть: Хью Грант и его странные игры в новом трейлере фильма «Еретик»

Кинопрокатная компания «Вольга» представила новый трейлер хоррор-триллера «Еретик
» Скотта Бека
и Брайана Вудса
(авторы идеи и сценаристы «Тихого места
»). Первый показ ленты состоялся в рамках кинофестиваля в Торонто, где она получила высокую оценку критиков – 92% положительных рецензий по данным сайта Rotten Tomatoes.
«Еретик». Трейлер №2
Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
«Когда вы сидите в комнате и пытаетесь придумать страшную основу для хоррора, то понимаете, что нет ничего страшнее смерти
, — рассуждает Брайан Вудс. — Все фильмы ужасов так или иначе о ней — её мы больше всего боимся. А в религии мы видим способ попытаться понять, что происходит после смерти, — чтобы почувствовать себя в безопасности. Но если слишком глубоко погрузиться в эту тему, то можно ощутить себя гораздо менее защищенным
».
Главные роли в фильме сыграли Хью Грант
, Софи Тэтчер
, Хлоя Ист
, Стефани Лавин
и Линн Хол Янг
.
«Мне понравился этот смелый синтез хоррора и психологического триллера
, — говорит Хью Грант. — С самого начала мне показалось, что я нащупал интересный подход к мистеру Риду. Я представлял его крутым университетским профессором — из тех, что немного шокируют и удивительно захватывающе рассказывают про теологию
».
На больших экранах на «Еретика
» можно будет посмотреть с 14 ноября.
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