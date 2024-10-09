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Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного»

9 октября
2024 год

Новости кино >>
9 октября 2024
Стартовали съемки продолжения сериала Ильи Куликова «Успешный» с Владимиром Сычевым, Артемом Сучковым и Ольгой Медынич. За производство отвечают онлайн-кинотеатр Kion и студия Legio Felix, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Артема Сучкова, «второй сезон "Успешного", на мой взгляд, получился более плотным на события, герои раскрываются все больше, оказываясь в более острых обстоятельствах. Также появятся новые линии, которые прекрасно вписываются в эту вселенную, дополняя и украшая ее».

Сериал продолжит историю коуча-неудачника Саши (Сучков), который изменил жизнь разочарованного во всем олигарха Калугина (Сычев) и стал любовником его жены Эллы (Медынич). «Я оставил "крючок" в конце первого сезона "Успешного" потому, что история, конечно, не была рассказана до конца — вместить все, что хочется сказать по теме мании успеха, в один сезон невозможно. Это такая тема — когда начинаешь о ней говорить, как волнующийся ребенок, хочешь рассказать все — и стишок, и песню спеть. В продолжении мы сосредоточимся на более ярком раскрытии главных персонажей, а также тех героев, которые в первом сезоне были второстепенными», — говорит автор сценария Илья Куликов, выступающий также режиссером вместе с Владимиром Боровым.

Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного»
фото: пресс-служба компании «МТС»

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха. В новых сериях бывший неудачник, а ныне успешный коуч достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне "Успешного" вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. "Успешный" — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых», — рассказал Владимир Сычев.
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Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного» фотографии
Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного» фотографии
Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного» фотографии
Илья Куликов приступил к съемкам второго сезона «Успешного» фотографии
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