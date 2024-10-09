«Лихие» Юрия Быкова стартуют 24 октября

Премьера криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие» от Продюсерской компании «Среда» состоится 24 октября в Okko. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, сериал в этот день также выйдет на платформе Start.
«Лихие»
Юрий Быков возвращается к сериальной форме вместе с командой, создавшей десять лет назад «Метод». Оператором «Лихих» выступил Глеб Вавилов, а сценарий написал Олег Маловичко. «Как любой режиссёр, я очень волнуюсь перед премьерой. Три года жизни были отданы этому гигантскому проекту. "Лихие" — огромный труд большого количества талантливых людей. Артистов, группы, продюсеров, сценариста, режиссера. Надеюсь, зрителю будет интересно так же, как и создателям, пройти этот длинный, сложный и увлекательный путь с нашими героями», — говорит режиссер.
Криминальная сага, основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями. Артем Быстров исполнил роль егеря Павла Лиховцева, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам Артема Быстрова, «"Лихие" — это история про семью, про становление семьи в определенных обстоятельствах. Про среду, которая вынуждает людей совершать определенные поступки. Про отсутствие выбора. Но в первую очередь про семью, которая распадается, и герои пытаются ее воссоединить. На что будет готов мой герой Павел Лиховцев ради семьи — вы увидите уже в первой серии».
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