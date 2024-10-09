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Завершился кастинг в новую версию «Буратино»

9 октября
2024 год

Новости кино >>
9 октября 2024
Завершился масштабный кастинг в сказку «Буратино», объявленный в сентябре создателями картины совместно с ВКонтакте. В нем приняло участие более 3800 человек со всей страны, уточняет пресс-служба Art Pictures Studio.

Завершился кастинг в новую версию «Буратино»
фото: vk.com

Для участия пользователям социальной сети было предложено использовать трек «Буратино» в собственном видео в VK Клипах с хэштегом #хочувБуратино, где участники должны были повторить танцевальные движения «Бу-ра-ти-но», показав свой талант и оригинальность. Общее число показов видео акции ВКонтакте составило более 11 миллионов. В итоге создатели новой сказки выбрали пятерых победителей, которые снимутся в фильме вместе с исполнителями главных ролей.

«Я бы хотел поблагодарить всех участников нашего челленджа. Было очень трудно выбрать победителей, ведь нам прислали невероятно много интересных работ. И это были не просто ролики — многие видео похожи на небольшие фильмы или оригинальные рекламные сюжеты. Я почувствовал себя членом жюри фестиваля короткометражного кино: увидел много креатива, бешеной энергии, интересной драматургии и свежего взгляда. Браво! С радостью увидимся с победителями на съемочной площадке "Буратино"», — прокомментировал режиссер картины Игорь Волошин.

Завершился кастинг в новую версию «Буратино»
фото: fond-kino.ru

Виталия Корниенко превратится на больших экранах в настоящего Буратино при помощи технологии «захвата движения» (motion capture). В роли Папы Карло зрители увидят Александра Яценко, Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро станет Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса выступит Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев. Мошенников Алису и Базилио воплотят на киноэкранах Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит Светлана Немоляева.

В картине прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для советского телефильма 1975 года, а за костюмы отвечает Надежда Васильева. Сценарий нового «Буратино» написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. Производством занимаются кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Фильм выпустит в широкий прокат 1 января 2026 года компания «НМГ Кинопрокат».
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персоны
Степан БелозёровФёдор БондарчукАксинья БорисоваИгорь ВолошинАндрей ЗолотаревЛев ЗулькарнаевВиктория ИсаковаВиталия КорниенкоРузиль МинекаевСветлана НемоляеваАлександр Петров (IV)Алексей РыбниковАнастасия ТалызинаАлина ТяжловаМарк ЭйдельштейнАлександр Яценко
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