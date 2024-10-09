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Объявлена дата релиза «Ждуна»

9 октября
2024 год

Новости кино >>
9 октября 2024

Опубликован трейлер семейной фантастической комедии Дмитрия Суворова «Ждун», которую компания «Наше кино» выпустит в широкий прокат 20 марта 2025 года.

«Ждун». Трейлер №2

По сюжету корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты пять световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.

Объявлена дата релиза «Ждуна»
фото: пресс-служба фильма

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов, а Никиту и Катю сыграли юные актеры Андрей Андреев и Маргарита Силаева.

Оператором фильма, создаваемого компаниями «Наше кино» и «ДА Продакшн» при участии онлайн-кинотеатра Okko, выступил Павел Капинос, скончавшийся 1 февраля 2024-го.
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