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В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост»

9 октября
2024 год

Новости кино >>
9 октября 2024
В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост». Согласно пресс-службе смотра, торжественная церемония открытия прошла в кинотеатре «Сатурн IMAX». За пять фестивальных дней зрители смогут увидеть 16 картин из 14 стран, вошедших в документальный и игровой конкурс, а также ретроспективы, посвященные ВГИКу и экранизациям произведений Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, в рамках смотра состоятся спецпоказы знаковых фильмов этого года. Фестиваль продлится до 11 октября. Вход на все показы свободный.

С видеообращением к гостям и участникам смотра на открытии выступил идейный вдохновитель фестиваля Никита Михалков. «С удовольствием поздравляю и гостей, и участников с VIII фестивалем "Евразийский мост". В это тяжелое время я очень горд и очень рад, что, несмотря ни на какие трудности, фестиваль продолжает жить, сюда приезжают гости, показывают свои картины. На фестивале будут показаны картины из разных стран, пройдут ретроспективы», — отметил режиссер.

В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост»
фото: «Крымский киномедиацентр»

Гостей и участников фестиваля от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной со сцены приветствовал ее заместитель Андрей Терещенко. Также к зрителям с приветственным словом обратился заместитель председателя Ялтинского городского совета Республики Крым Евгений Хрычев. Председатель жюри игрового конкурса, сценарист и продюсер Юрий Обухов рассказал зрителям, что их ждет очень насыщенная конкурсная программа, и пожелал удачи ее участникам: «Наберитесь терпения, и 11 октября вы узнаете, кто же будет лучшим. Желаю вам успехов!»

Перед гостями выступили солисты Крымской государственной филармонии. Ведущей концерта была Ирина Цубрович. Фильмом открытия стала российская лента из конкурса игрового кино «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, представляющая собой экранизацию книги «Евгений Телегин и другие», написанной по следам пушкинского «Евгения Онегина», события которой происходят в молодежной среде 80–90-х годов XХ века, увлеченной музыкальными рок-событиями.
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В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост» фотографии
В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост» фотографии
В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост» фотографии
В Ялте открылся Восьмой международный кинофестиваль «Евразийский мост» фотографии
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