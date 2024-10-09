В программу фестиваля «Африка. Вместе в будущее» включены фильмы «Анималия» и «Прощай, Джулия»

Объявлена программа Второго фестиваля африканской культуры «Африка. Вместе в будущее», который пройдет с 16 по 20 октября в Москве. У москвичей и гостей города есть уникальная возможность посмотреть яркие феномены современного африканского кинематографа, которые не были представлены в российском прокате и недоступны в онлайн-кинотеатрах. Вход на все мероприятия — по регистрации, уточняет пресс-служба смотра.
В кинопрограмме 11 фильмов, среди которых участники и победители ведущих международных фестивалей — Канн, Берлинале, Торонто, Роттердама и «Сандэнса», а также номинанты на «Оскар» от Сенегала, Нигерии и Судана. Это ленты абсолютно разных жанров и тем — от неистового абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Бюджеты у фильмов также абсолютно разные — одна из картин, к примеру, была снята менее чем за 65 долларов. По словам куратора кинопрограммы Александры Ахмадшиной, «фильмы африканского континента за последние годы стали настоящим трендом: они побеждают на международных фестивалях и становятся хитами стримингов, но редко добираются до российского проката. Нашей задачей было представить российским зрителям новые имена и новые кинематографические территории. Фильмы, которые меняют киноландшафт планеты прямо сейчас».
В программе сразу два фильма, которые в разные годы были выдвинуты от Сенегала на премию «Оскар». Откроет фестиваль лента «Банель и Адама» — атмосферное исследование любви, одержимости и безумия. Это история о судьбе влюбленных, которые пытаются построить свою жизнь, не считаясь с ожиданиями окружающих. После премьеры фильма в основном конкурсе Канн критики стали писать о появлении нового голоса в кинематографе. Вторая лента — «Ксале» — это глубокая драма о порабощении и самоосвобождении женщины. В 2023-м фильм получил основые награды Африканской киноакадемии. «Номе» рассказывает о войне за независимость Гвинеи-Бисау — режиссер Сана На Н'Хада вновь переживает эту войну, в которой сам принимал участие. Мировая премьера ленты прошла в рамках секции ACID, одной из самых смелых программ Каннского кинофестиваля. В центре повествования фильма «Призрак Боко Харам» — группа детей, создающих свой собственный мир среди опасностей вооруженного конфликта. Это выразительное и глубокое исследование контрастов зоны боевых действий: надежда и отчаяние, невинность и терроризм, настоящее и будущее, западное влияние и традиционная культура. Фильм стал победителем 52-го Роттердамского фестиваля.
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Есть в программе и абсолютно неожиданные сюжеты. Например, марокканская «Анималия» — уникальная смесь фантастического фильма-катастрофы с инопланетным вторжением, роуд-муви и духовного путешествия. Картина получила специальный приз жюри за оригинальное видение на фестивале «Сандэнс». А «Смерть осведомителя» — остросюжетный политический триллер о журналистке-расследовательнице, который стал одним из главных фестивальных хитов прошедшего года: его премьера состоялась на фестивале в Торонто, а на международном кинофестивале в Йоханнесбурге лента получила награду как «Лучший африканский фильм 2024 года». Еще один необычный участник — «Мами Вата». Это захватывающий черно-белый фильм с гипнотической фолк-футуристической партитурой, поднимающий универсальные вопросы идентичности. Обладатель приза «Сандэнса» за лучшую операторскую работу и третья в истории номинация на «Оскар» от Нигерии.
Глубокая социальная лента «Прощай, Джулия», номинант на «Оскар» от Судана, рассказывает историю двух женщин, которые олицетворяют собой сложные отношения и различия между северными и южными суданскими общинами. Мировая премьера фильма состоялась в 2023-м на Каннском биеннале в программе «Особый взгляд», где он стал первым суданским фильмом в истории фестиваля. Исполнительным продюсером ленты выступила Лупита Нионго. «День отца» из Руанды — история об отцовстве в стране, поколение которой осиротело в результате одной из самых страшных трагедий XX века, но это и история освобождения и возрождения. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинале в программе, которая призвана поддерживать новые голоса в кино. Другая часть программы посвящена Вакаливуду — кинематографу Уганды. Его представят культовый кунг-фу боевик «Кто убил капитана Алекса?», где на протяжении беспощадно увлекательных 70 минут на зрителя обрушится шквал взрывов, выстрелов и разлетающихся голов, и «Плохой черный», снимавшийся в течение пяти лет в трущобах Вакалиги при бюджете менее $65. Режиссер картины – угандийский Квентин Тарантино — Айзек Набвана.
фото: пресс-служба фестиваля
На смотре также пройдет обширная деловая программа, в которой примут участие кинематографисты, продюсеры, инвесторы и культурные деятели России и стран Африки. Лекцию «Африка – колыбель цивилизации. Откуда мы пришли?» прочитает зав. центром кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская, а доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор Института Африки РАН, МГИМО, НИУ ВШЭ Денис Дегтярев расскажет о «Критическом анализе критического дискурса об Африке». Кроме того, ожидаются круглые столы «Россия и Африка: потенциал культурного сотрудничества», «Африканский контекст. Чем живет современная Африка? Кино, мода, дизайн» и «Традиции, символы и ноу-хау – чему мы можем научиться у Африки?». 18 октября в Культурном центре Франкотека состоится публичная дискуссия «Кросс-медиа: контент России и Африки», где ведущие представители киноиндустрии из разных стран расскажут, о своих планах и интересах в Африке, а также представят уже проекты в разработке. Среди участников — популярный рэп-исполнитель и режиссер из Камеруна Кмель Нтсама, атташе по культурным и образовательным вопросам посольства Буркина-Фасо Даниэль Савадого и российский режиссер Николай Волянский.
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