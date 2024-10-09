Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять»

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Картина выйдет в прокат 20 марта 2025 года

«Не оставите же вы его у себя»: Виктор Добронравов встречает медвежонка в трейлере «Пальмы 2»

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«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя»

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«После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег

В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС

Жади и Лукас возвращаются: на Иви появились культовые латиноамериканские сериалы

Интервью

Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»

Исполнитель главной роли в фильме «Руки вверх!» — о разнообразии образов, звуковой составляющей профессии и уроках, которые ему дала работа над картиной