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Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять»

9 октября
2024 год

Новости кино >>
9 октября 2024
В сети появился официальный трейлер комедии «Зять» режиссёра Анарио МамедоваМальдивы подождут»), которая готовится выйти в прокат 21 ноября.

«Зять»

В центре сюжета — образцовый отец Олег, чья жизнь однообразна и размеренна, но к этому он пришел не сразу, ведь молодость, разделенная с закадычным приятелем Антоном, у него была бурная. Однако любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом, и теперь всей семье предстоит узнать о призраках прошлого ее главы. Но Олега больше беспокоит серьезность намерений надоедливого «зятя»…

Ведущие роли в фильме сыграли Дмитрий Нагиев, Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Юлия Сулес, Мария Дризик, Михаил Павлик, Ёла Санько, Маруся Климова, Борис Эстрин, Михаил Тарабукин, Наталья Рыжкова, Маргарита Дьяченкова, Стефан де Дюрфор, Полина Абрашкина, Софья Абрашкина, Никита Плахотнюк, Игорь Жижикин, Анна Мельникова, Антон Шеломенцев, Петр Демченко, Юрий Дементьев и Александр Златопольский.

Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять»

«При выборе проекта для меня неизменны несколько критериев: сценарий, режиссер и гонорар, — признался Дмитрий Нагиев. — В последнее время крайне важным моментом для меня стали и партнеры по площадке. При работе над фильмом «Зять» сошлось многое — это и прекрасный актерский состав, и интересный, нетривиальный сюжет, и маленький, но миленький гонорар».
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Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять» фотографии
Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять» фотографии
Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять» фотографии
Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять» фотографии
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