Я запрещаю тебе решать! Ян Цапник, Ирина Пегова и Дмитрий Нагиев в трейлере комедии «Зять»

В сети появился официальный трейлер комедии «Зять
» режиссёра Анарио Мамедова
(«Мальдивы подождут
»), которая готовится выйти в прокат 21 ноября.
«Зять»
В центре сюжета — образцовый отец Олег, чья жизнь однообразна и размеренна, но к этому он пришел не сразу, ведь молодость, разделенная с закадычным приятелем Антоном, у него была бурная. Однако любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом, и теперь всей семье предстоит узнать о призраках прошлого ее главы. Но Олега больше беспокоит серьезность намерений надоедливого «зятя»…
Ведущие роли в фильме сыграли Дмитрий Нагиев
, Ян Цапник
, Ирина Пегова
, Дарья Петриченко
, Григорий Сиятвинда
, Артем Минин
, Никита Касьяненко
, Люся Чеботина
, Дмитрий Красилов
, Юлия Сулес
, Мария Дризик
, Михаил Павлик
, Ёла Санько
, Маруся Климова
, Борис Эстрин
, Михаил Тарабукин
, Наталья Рыжкова
, Маргарита Дьяченкова
, Стефан де Дюрфор
, Полина Абрашкина
, Софья Абрашкина
, Никита Плахотнюк
, Игорь Жижикин
, Анна Мельникова
, Антон Шеломенцев
, Петр Демченко
, Юрий Дементьев
и Александр Златопольский
.
«При выборе проекта для меня неизменны несколько критериев: сценарий, режиссер и гонорар
, — признался Дмитрий Нагиев. — В последнее время крайне важным моментом для меня стали и партнеры по площадке. При работе над фильмом «Зять» сошлось многое — это и прекрасный актерский состав, и интересный, нетривиальный сюжет, и маленький, но миленький гонорар
».
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