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Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса»

1 ноября
2024 год

Новости кино >>
1 ноября 2024
НТВ устроит марафон остросюжетного боевика «Черный пес» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. 4 ноября в эфире покажут вторую, третью и четвертую части проекта режиссера Владимира Янковского. В этот же день состоится премьера пятого сезона, который состоит из четырех эпизодов, уточняет пресс-служба телеканала.

Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету второго сезона, который выйдет в эфир в 04:25, командир отряда спецназа Устинович (Кирилл Новицкий) получает приказ задержать одного бизнесмена. Неожиданно один из спецназовцев открывает огонь. На месте перестрелки сотрудники СИБ (служба информационной безопасности в «горячих точках») Вера Латышева (Александра Урсуляк) и Вадим Миронов (Дмитрий Мухин) находят тяжело раненного Устиновича: на вопрос, кто это сделал, он черкает в блокноте два слова – «черный пес». Подозрение падает на Андрея Рубцова (Владимир Епифанцев), который занят вполне мирным делом – работает водителем-экспедитором в логистической фирме своей жены Марины (Виктория Маслова).

В 08:20 выйдет третья часть «Черного пса», в которой раскроется история бывшего сотрудника спецназа Сергея Полторанина (Антон Денисенко), осужденного за убийство своей невесты – сотрудницы отдела одного из крупных банков. Он совершает побег из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Оказавшись на свободе, Сергей берет в заложницы жену своего бывшего командира Андрея Рубцова Марину и требует от него найти настоящего убийцу. Рубцов обращается к Вере Латышевой из СИБа с просьбой помочь ему с делом Полторанина. В ходе расследования Андрей выходит на след Жнеца, которому поручили внедрить в банковскую систему страны программу-имплант, способную спровоцировать системный финансовый кризис.

Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В 13:00 НТВ покажет четвертый сезон, в котором в город вернется сотрудница СИБ Ольга Смирнова (Карина Разумовская), брат которой погиб при загадочных обстоятельствах. Девушка уверена, что трагедия связана с фармкомпанией, в которой он работал, поэтому берется за собственное расследование. Вскоре Ольга покидает СИБ, потому что генерал Истомин (Виктор Молчан) и полковник Шеин (Михаил Каминский) считают, что она превышает свои полномочия. В отчаянии Ольга обращается за помощью к Андрею Рубцову. Рубцов, расставшись с женой, работает охранником в ночном клубе и пребывает не в лучшей форме. Он удивлен появлению Ольги, но принимает решение поддержать ее.

Премьера пятой части боевика «Черный пес» состоится в 17:30. В этот раз Андрей Рубцов столкнется с киллером, который устраняет известных людей. Все они связаны с преступлением, совершенным в месте под названием «Логово змей». За дело берется Ольга Смирнова, которая уверена, что киллер – Сергей Седов (Александр Душечкин), бывший сотрудник СИБ, в свое время сорвавший важную операцию в Ираке. Вместе с Рубцовым они расследуют дело двадцатипятилетней давности и понимают, что Седов – сын Зои Валеевой (Анна Южакова), которую когда-то заманили в «Логово змей». Павел Игнатов (Нериюс Манкус) – один из тех, кто надругался над ней, имеет отношение к разработке программ дешифровки данных. Рубцов вынужден стать на защиту Игнатова, поскольку в него влюблена Алина (Вероника Устинова), дочь Рубцова. Вот только Алина не знает, что должна стать очередной жертвой «Логова змей», которое создал двойной агент Талат-бей, завербованный ЦРУ еще во время войны в Афганистане.
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Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса» фотографии
Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса» фотографии
Владимир Епифанцев сразится с киллером в продолжении «Черного пса» фотографии
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