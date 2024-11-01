Анастасию Красовскую начнет преследовать киберсталкер в триллере «Фейк»

По сюжету учительницу лицея Риту (Анастасия Красовская) начинает преследовать киберсталкер. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть весомые причины превратить ее жизнь в кошмар. Киберсталкер бьет по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Рита пытается понять: кто этот таинственный преследователь, и чего он хочет? Перебирая и подбирая ключики к бывшему парню, ученикам и коллегам, друзьям и даже близким, Рита понимает, что она больше не может никому доверять.
«Мне интересно играть мою героиню. Проживая разные моменты своей жизни, она переходит из одного психологического состояния в другое и сильно меняется. С ней происходит очень много травмирующих, неприятных моментов и мне очень хочется сделать их настоящими, чтобы зритель не просто верил, а подключался к этому. Если честно, то я и сама очень сильно переживаю во время съемок, но все складывается таким образом, что у нас рождается очень крутой проект. Это будет похоже на американские горки, где зритель будет разгоняться до самого верха и падать вниз, сможет пережить и прочувствовать всё вместе с нашими героями. Но самое интересное это, конечно, интрига. Отсутствие понимания у моей героини ― кто же на самом деле ее преследует и зачем? Зритель это тоже обязательно прочувствует. На моменте чтения сценария я так и не поняла, кто сталкер… Раскрыли передо мной главную интригу уже после утверждения на роль», — рассказывает Анастасия Красовская.
Сериал «Фейк» ― одно из первых подробных высказываний в России на тему киберсталкинга и незащищенности в сети, с которой ежедневно сталкиваются миллионы людей. Проект не просто расскажет зрителю об опасности, исходящей из интернет-пространства, но и постарается наглядно показать ― как правильно соблюдать «цифровую гигиену» и защитить личные данные от рук злоумышленников. За красивым и звучным термином «киберсталкинг» стоит пугающее, но очень распространенное явление, способное проникнуть в жизнь любого человека и превратить ее в настоящий кошмар.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«В сериале поднимается очень интересная тема того, как преследования, сталкинг отражаются на жертвах и их близких. Интересно наблюдать за тем, как люди со всем этим справляются и двигаются дальше. Если говорить о моем персонаже, то я бы назвал его этаким мужичком, обладающим мягкой силой. Мы живем в такое время, когда некоторые мужчины стали чуть истеричны и хочется найти такого героя, который был бы спокоен, принимал бы взвешенные решения и, что называется, по-мужски реагировал бы на различные женские эмоции. Хочется, чтобы получился по-настоящему напряженный, захватывающий триллер, который держал бы зрителя в напряжении на протяжении всех восьми эпизодов. А лучше, чтобы с каждой серией напряжение только возрастало. Думаю, что зрителям Okko следует ожидать хит. И мы его обязательно сделаем», — добавляет Эльдар Калимулин.
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