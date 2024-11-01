Милана Хаметова, Ева Смирнова и Алексей Маклаков снялись в продолжении фильма «Не одна дома»

В первом фильме главная героиня Маша боролась со злоумышленниками, которые проникли в ее дом в поисках наживы. Действие второй части развернется в летнем лагере. Продолжение истории об увлекательных приключениях отважной девочки будет интересно не только детям, но и их родителям, ведь лагерь — это место самых светлых и теплых воспоминаний, связывающих поколения.
«Мне очень понравилось. Я рада, что приняла участие в этом проекте. Интересно и весело! Познакомиться с Миланой было прикольно, увидеться с моими друзьями-партнерами, с которыми мы уже работали. Моя героиня – это что-то с чем-то! Очень необычный, новый опыт – такого я еще не играла. Спойлер: мне было так ее противно играть, или даже не так, играть было интересно, а вот потом смотреть монтаж, как она у меня получилась… Как я это называю – это было настолько отвратительно-прекрасно, – то, что нужно было. Я очень надеюсь, что премьера будет, получится все ярко и круто. Очень хочу посмотреть», — рассказала Ева Смирнова.
«Незадолго до начала съемок "Не одна дома 2" у меня родилась дочь. Это событие привнесло какую-то новую энергию в материал и в сами съемки. Все было легко, вдохновенно, весело. У нас создались очень хорошие творческие отношения со всеми актерами на площадке, что несомненно принесло свои плоды в плане новых идей и качества всех сцен. Отдельно хочется отметить нашу главную героиню — Милану, она очень выросла как актриса, уверен, зритель это оценит. Ее доброта, непосредственность, искренность, чувство партнера получили хорошее развитие в нашем фильме. История получилась очень смешная, трогательная и поучительная», — поделился постановщик.
Фильм «Не одна дома 2» выйдет в прокат 3 июля 2025 года.
обсуждение >>