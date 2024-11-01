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В Москве пройдет Фестиваль израильского кино

1 ноября
2024 год

Новости кино >>
1 ноября 2024
В Москве в кинотеатре Пионер с 7 по 10 ноября пройдет 21-й Фестиваль израильского кино. Показы в рамках смотра также состоятся в Перми и Новосибирске, сообщает пресс-служба мероприятия.

В Москве пройдет Фестиваль израильского кино
фото: пресс-служба смотра

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с Посольством Израиля в России подготовили программу из 13 картин, каждая из которых позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Фильмы расскажут о его религиозных и культурных особенностях, духовных поисках главных героев и непростых жизненных ситуациях на их пути. Фильмом открытия смотра станет социальная драма «Ни день ни ночь» режиссера Пинхаса Вёйе, рассказывающая о многодетной семье, которая легко интегрируется в сообщество ортодоксального города Бней-Брака. Старший сын Рафаэль безупречен в религиозных учениях, однако лучшая ашкеназская ешива его не принимает. Родители пытаются улучшить положение мальчика, но поиски справедливости приводят к роковому событию, способному изменить жизнь всей семьи и местного сообщества.

Также гостям фестиваля покажут комедийную мелодраму «Семь благословений (Шева Брахот)» режиссера Айелет Менахеми о воссоединении большой израильской семьи, детектив «Трасса 65» Майи Дрейфус о Дафне, следователе из Тель-Авива, и «Квартирный вопрос» Анат Мальц о молодой семье в ожидании первенца. Кроме того в программе драмеди взросления «Своя комната» режиссера Матан Яир и комедия «Бегущий по песку» постановщика Адар Шафран, закрывающая смотр, — о беженце Омаре, которого депортируют из Израиля, но в аэропорту принимают за новоприбывшего игрока национальной сборной по футболу.

Представят зрителям и пять короткометражных лент: «Волонтерка» режиссера Ренат Мазуц, «Элиша» Ноама Вайцмана, «Френч» Дилана Джозефа, «Вода и топливо» Йоава Бирана и «На дорожку» режиссеров Итай Керем и Рони Вайнер. В рамках специального сеанса представят два короткометражных фильма о жизни семей под обстрелами на границе с сектором Газа — «Семейная средиземноморская лихорадка» Михаль Леви и «Мальчик» Яхава Виннера.
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