Елена Подкаминская станет «Овчаркой» 11 ноября

«Это история профессионала – человека профессии, человека труда, человека на своем месте. Овчарка – потому что служит. Служит своему делу. Она выбрала это дело и не жалеет об этом, не ищет другой доли, не мечтает о какой-то другой карьере. Она работает здесь и сейчас, чтобы помогать людям. И мне хотелось бы, чтобы, посмотрев на нашу героиню Анастасию Нестерову, зритель поверил, что она действительно поможет», — говорит Дмитрий Черкасов.
По сюжету майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. После череды драматических событий ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым в прошлом у Анастасии были не только деловые отношения, отправляет ее в командировку в Тверь. Здесь майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки. Впереди ее ждут новые испытания: дерзкий напарник Воробьев (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и неожиданное чувство к загадочному мужчине (Антон Батырев), которое лишь подольет масла в огонь.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Моя героиня Настя Нестерова – четкий профессионал, ее сильная сторона – интеллект. И у нее очень развита интуиция: она видит, чувствует, что нужно проверить и куда нужно двигаться, чтобы разгадать этот кроссворд, распутать эту ситуацию. В процессе расследования она выстраивает всю картину и очень грамотно идет по следу, точно ставит задачу и отрабатывает каждый этап не широко, а сразу узко – ничего лишнего. Мы не ставили цель показать очень сложные детективные, страшные, жестокие коллизии. Мы снимали про людей: об их характерах, взаимоотношениях. Жанр детективный,но важнее, что происходит у моей Насти с Ребровым, в семье, с человеком, которого она встречает и к которому возникает чувство. Именно на чувства мы и старались сделать больший акцент», — отмечает Елена Подкаминская.
Производством проекта занималась кинокомпания «Щука фильм». За визуальную составляющую отвечали оператор Иван Мамонов и художник-постановщик Виталий Труханенко.
обсуждение >>