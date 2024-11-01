Елена Подкаминская станет «Овчаркой» 11 ноября

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Лайфстайл Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ Актриса присоединилась к Александру Лазареву

Спутник телезрителя «Последние рыцари»: Один в поле не ронин В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл Саша Бортич показала фотографии с празднования 30-летия Жизнь только начинается

Лайфстайл СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку Любовь живёт три года

Интервью Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

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