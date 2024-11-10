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Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми»

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Сорокина «Требуется мама в семью с тремя детьми». Главные роли исполнили Ольга Бобкова и Василий Шмаков, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала капризная и самовлюбленная эгоистка Светлана привыкла принимать все, как должное, и не задумываться о чувствах других людей. Однажды она становится жертвой нападения и теряет память. В результате оказывается в семье каменщика Тимофея, который в одиночку воспитывает троих детей. Света вынуждена приспосабливаться к новым условиям жизни: готовить, мыть, убирать, заботиться о детях. Постепенно она привыкает и начинает воспринимать новую семью, как свою собственную. Ей удается разглядеть в Тимофее не грубого мужлана, каким он показался при первой встрече, а надежного человека и обрести счастье.

«Моя героиня, живя в роскоши и достатке, пытается соответствовать той "картинке", которая ее окружает. Я рассмотрела в ней простую девушку, какой она на самом деле и является, увидела желание быть настоящей. Ей пришлось пройти через многое, чтобы понять, кто она на самом деле есть. Самое главное, на мой взгляд, оставаться собой в любых ситуациях», — рассказала Ольга Бобкова.
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Ольга БобковаДмитрий СорокинВасилий Шмаков
фильмы
Требуется мама в семью с тремя детьми

фотографии >>
Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми» фотографии
Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми» фотографии
Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми» фотографии
Ольга Бобкова и Василий Шмаков снялись в мелодраме «Требуется мама в семью с тремя детьми» фотографии
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