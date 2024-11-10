ТВЦ в конце ноября покажет новые «Загадки» с Еленой Валюшкиной и Аленой Коломиной

что почитать?

Проверка на прочность: Влад Канопка, Илья Виногорский и Мариель Хлендовска

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино