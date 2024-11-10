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ТВЦ в конце ноября покажет новые «Загадки» с Еленой Валюшкиной и Аленой Коломиной

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
ТВЦ поделился подробностями о ноябрьских новинках. Согласно пресс-службе канала, зрителям покажут истории с участием таких популярных актеров, как Марина Могилевская, Елена Валюшкина и Владимир Стержаков.

«Загадка на двоих»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

13 ноября состоится премьера третьего сезона детектива «Загадка на двоих» по произведениям Людмилы Мартовой. Новые четыре серии части «Развод» расскажут продолжение истории Лели (Екатерина Рябова) и Воронова (Сергей Перегудов). Пара собирается пожениться. Но сначала главной героине надо развестись, а для этого – отыскать мужа, которого она не видела много лет. Наконец, супруг объявляется. Леля едет на встречу с ним, но находит его мертвым. Теперь она – главная подозреваемая. 16 ноября будут показаны сразу два сезона нового детектива «В тени больших чисел» с Олегом Назаровым и Викторией Романенко. 20 ноября пройдет премьера четырехсерийного детектива «Стряпуха 3. Таланты и поклонники» с Викторией Заболотной, Татьяной Труновой, Яковом Шамшиным, Александром Пашковым и Светланой Щедриной. На этот раз в Сутейск с гастролями приезжает известный исполнитель романсов Антон Амелин. После первого же концерта юная жена Амелина исчезает, оставив мужу невнятную записку. Очевидно, что ветреная девушка сбежала от немолодого супруга ради нового увлечения. Однако Виктория (Заболотная) и Ульяна (Трунова), начав расследование, неожиданно находят связь между этой водевильной ситуацией и жестоким убийством создателей криминального телешоу, недавно случившимся в Петербурге.

23 ноября канал представит публике «Настоящего папу» с Анной Тараторкиной, Владимиром Жеребцовым, Татьяной Яковенко и Владимиром Стержаковым. Это мелодрама о семье Захаровых, живущей в небольшом частном доме в губернском городе. В ее составе — Александра (Тараторкина), ее мать Евгения Петровна (Яковенко) и пятнадцатилетняя дочь Полина. Однажды юная девушка решает отправиться на учебу в Петербург. Поскольку мама не дает на это разрешения, Поля задумывает разыскать папу, которого никогда не видела. Чтобы решить эту проблему, Александра нанимает бывшего КВНщика Дмитрия (Жеребцов) сыграть роль отца Полины. По ее замыслу, он должен всего один раз появиться в их жизни, сказать Полине, что не даст разрешения, и исчезнуть навсегда. Но эта встреча запускает цепь неожиданных событий, которые полностью меняют жизнь и Захаровых, и Дмитрия. Стержаков в мини-сериале сыграл первую и единственную любовь Евгении Петровны. У пары непростые взаимоотношения. Но кто знает, ведь даже в почтенном возрасте никто не застрахован вновь испытать романтические чувства.

«Загадки»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

29 ноября выйдут два новых сезона «Загадок». На этот раз проницательным умам героинь Елены Валюшкиной и Алены Коломиной предстоит разгадать «Загадку Брюса Бедлама» и «Загадку Фудзиты». Сначала Карташова (Валюшкина) попадает в список наследников своего давнего приятеля, убитого невероятным способом – с помощью головоломки, подключенной к затягивающемуся на шее бандажу. Убитый не смог набрать правильный ответ на вопрос «Кто твой друг?» — и устройство задушило его. А затем Ольге (Коломина) и Карташовой придется всерьез изучить искусство оригами ради раскрытия очередного преступления. На съемках детектива оказалось, что Валюшкина хорошо рисует. Поэтому создатели сериала решили в этот раз «открыть» это умение Карташовой для других героев. Специально для съемок Елена собственноручно подготовила рисунок, который стал сюжетообразующим в новой истории. «Я окончила художественную школу и хорошо рисую. Признаюсь, раньше я рисовала чаще, но тогда у меня было больше свободного времени, а сейчас его практически нет. Но зато дети мои рисуют. Сын Василий — архитектор по образованию, дочь Маша учится на факультете дизайна. Они прекрасно рисуют всю жизнь, с самого маленького возраста. Так что у нас весь дом обвешан их произведениями — я живу практически в картинной галерее», — рассказала актриса.

В последний день осени, 30 ноября, состоится премьерный показ детективного мини-сериала «Тайна за углом» с Артемом Карасевым, Александрой Мареевой, Максимом Линниковым и Дарьей Щербаковой в главных ролях. Карасев играет столичного следователя Максима Введенского, специалиста по расследованию серийных убийств, который приезжает в маленький провинциальный город после убийства молодой девушки. Максим – импозантный, уверенный в себе мужчина с большим количеством поклонниц. Если Введенский разбирается в психологии преступников, то капитан местной полиции Ольга Королева (Мареева) – специалист по житейской психологии, хорошо знает нравы города и обычных людей. Их методы расследования прекрасно дополняют друг друга.
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