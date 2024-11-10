Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги»

что почитать?

Герои фильмов дают советы, что делать, чтобы не умереть после конца света

Тише, выше и с закрытыми глазами: «Хищные земли» и еще 5 сценариев выживания в апокалипсис

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь Советского Союза» – о советском кино, костюмах и, конечно, о любви

Ангелина Стречина: «Я даже не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет шанс сыграть кинозвезду»

Интервью

Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»

Сценарист «Плевако», «Сансары», «Цоя» и «Мажора в Сочи» – о жанровой палитре своих фильмов и сериалов, исторических источниках и пути из филологии в кино