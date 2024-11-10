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Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги»

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
Александр Дьяченко снимается в 56-серийном втором сезоне «Закона тайги». Зрители увидят в два раза больше новых историй из жизни контрразведчика, уточняет пресс-служба Пятого канала.

Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету сериала, сочетающего элементы детектива и драмы, Николай Устюжанин возвращается в Петербург на службу в контрразведку. И сразу проводит сложную операцию по захвату террористов в одной из стран Ближнего Востока. После этого руководство контрразведки делает полковнику Устюжанину заманчивое предложение: оставить опасную работу «в поле» и занять престижную генеральскую должность. Тем временем в таежной Веселухе происходят события, которые заставляют героя задуматься о своем будущем. Местный бизнесмен Пугачев планирует снести поселок и построить на его месте завод по производству минеральных удобрений. Под угрозой не только судьба местных жителей, но и всей экосистемы региона. Николая ждет непростой выбор: занять высокую должность и обеспечить себе спокойную жизнь или остаться верным своим принципам и помочь друзьям. Его борьба с Пугачевым за справедливость приводит к тому, что полковник сталкивается с очередными трудностями. Главный герой понимает, что проблемы лишь начинаются. Преступность в районе растет, «Хозяин» становится все сильнее, а обстановка на границе – более напряженной. Лобанов просит старого друга остаться в Веселухе, где катастрофически не хватает опытных кадров и надежных людей.

Во втором сезоне судьба продолжает испытывать полковника Устюжанина на прочность. Ему предстоит столкнуться с новыми испытаниями и трагическими событиями, принимать непростые решения. Особой «головной болью» станет журналистка Вика, сотрудница газеты «Вести Веселухи», которая совсем недавно начала выходить в поселке.
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Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги» фотографии
Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги» фотографии
Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги» фотографии
Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика во втором сезоне «Закона тайги» фотографии
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