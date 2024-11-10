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Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон»

10 ноября
2024 год

Новости кино >>
10 ноября 2024
На ТВ-3 25 ноября в 17:00 состоится премьера детектива «Кордон» с Петром Рыковым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале также снялись Владимир Капустин, Алексей Анищенко, Анастасия Сорокина, Анастасия Рысева и Юлия Сулес.

«Кордон». Тизер


По словам режиссера Юрия Осипова, «это история о жизни людей в глубинке. Здесь одновременно боевик, мелодрама, комедия. И герой – как некий идеал, к которому хочется стремиться. Наш Саша Дымов, несмотря на молодой возраст, очень многое прошел. Он уже на все смотрит другими глазами, не принимает спонтанных решений, всегда собран и ко всему готов. Это очень цельный персонаж, которого обстоятельства не испортили, а закалили. Тем более, у Дымова еще есть личная трагедия – жена ушла к другому, оставив много шрамов на сердце».

По сюжету бывший пограничник Саша Дымов (Рыков) возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. Путь в органы правопорядка Дымову заказан, и, чтобы заработать на жизнь, он устраивается автомехаником в сервис к своему другу Трофимычу (Капустин). Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные тропы контрабандистов, большие деньги, оружие и преступники, мечтающие скрыться от преследования за кордоном. Дымов, будучи отличным бойцом и просто неравнодушным человеком, вновь – иногда случайно, иногда по своей воле – попадает в эпицентр разборок. Попутно главному герою предстоит решить личные вопросы с бывшей женой Юлей (Сорокина), которая не дождалась Дымова из тюрьмы и вышла замуж за его лучшего друга (Анищенко). Испытывая чувство вины, Юля все еще сомневается в правильности своего выбора. Вместе с тем в жизни Александра появляется красавица Маша (Рысева), местная почтальонша.

Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Мой герой – человек действия. В прошлом он несправедливо пострадал и понес суровое наказание, но, как говорится, без преодоления нет торжества. После тюрьмы Саша заново выстраивает фундамент своей жизни. Он хочет быть при деле, такой богатырь на заставе. Обостренное чувство справедливости – это его сила, которая его ведет и поддерживает. Всегда интересно сталкиваться с настоящими героями, которые делают то, что должны. И хочется их выразить на экране. Кроме того, съемки проходят в Великом Новгороде, а это город, где родился и прожил пять лет, поэтому у меня не было сомнений, соглашаться ли на участие в проекте. Я очень рад вновь оказаться здесь», — рассказал Петр Рыков.

Съемки «Кордона» прошли в окрестностях Великого Новгорода, основные локации находились в деревнях Волынь и Боровичи. «Я играю бывалого пограничника Трофимыча, которого уволили из армии. Всю жизнь он отдал Родине, защищал ее, положив на это свое здоровье. И в какой-то момент отчаялся, но благодаря возвращению Дымова вновь обрел силы жить дальше, это воскресило его как личность. Если раньше у них были хорошие отношения как у начальника и подчиненного, то сейчас они трансформировались в настоящую мужскую дружбу. За этим процессом будет интересно наблюдать – Дымова и Трофимыча ждет много приключений и расследований», — поведал о своем персонаже Владимир Капустин.
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Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон» фотографии
Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон» фотографии
Петр Рыков защитит границу в детективе «Кордон» фотографии
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